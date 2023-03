Nachhaltigkeit

Nachhaltig oder Greenwashing? Deutsche Bank arbeitet mit WWF zusammen

"Deutsche Bank - Greenwashing kills, raus aus Kohle, Öl und Gas!" protestierte Fridays for Future vor der Zentrale der Deutschen Bank. Nun arbeitet sie mit WWF zusammen.

Plus Mit Unterstützung des WWF will die Deutsche Bank grüner werden. Unabhängige Finanzvereine befürchten Greenwashing, denn weit greift die Kooperation nicht.

Von Laura Mielke

Ab 1. März arbeiten die Deutsche Bank und die Umweltorganisation WWF in den kommenden zwei Jahren an einer Strategie, den Unternehmensbereich Privatkundenbank nachhaltiger zu gestalten. Die Deutsche Bank stand zuletzt als größter Geldgeber des Energiekonzerns RWE in der Kritik, als dieser das Dorf Lützerath trotz großer Proteste von Klimaaktivistinnen und -aktivisten für den Braunkohletagebau weiter abbaggerte. Der Verein Facing Finance vermutet dahinter eine Marketingstrategie.

