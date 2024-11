Aline Abboud: Kehre nicht zu «Tagesthemen» zurück

Aline Abboud, bislang «Tagesthemen»-Moderatorin, will nach ihrer Elternzeit nicht zu der Nachrichtensendung zurückkehren. «Nach meiner Babypause habe ich beschlossen, aus privaten Gründen nicht zu den Tagesthemen zurückzukehren, da meine Familie und ich unseren Lebensmittelpunkt nach Berlin verlegt haben», schrieb die 36-Jährige auf Instagram.

Abboud pausierte seit Januar. «Ich blicke auf spannende Jahre bei den Tagesthemen zurück mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen.» Sie erwähnt in dem Post auch ihr autobiografisches Buch, das Anfang Januar im Ullstein Verlag erscheint. «Barfuß in Tetas Garten. Berlin, mein Libanon und ich» soll am 2. Januar herauskommen.

Abboud, geboren in Berlin, ist Tochter eines Libanesen und einer Ostberlinerin. Von klein auf habe sie ihre Sommerferien bei ihren Großeltern und ihren 15 Cousins und Cousinen im Libanon verbracht, schreibt der Verlag. Sie begebe sich im Buch «auf eine sehr persönliche Suche nach ihren Wurzeln, und ermöglicht zugleich einen anderen Blick auf den Libanon und seine Geschichte.»

Die Hauptmoderatoren der ARD-«Tagesthemen» sind Ingo Zamperoni und Jessy Wellmer. Abboud war seit 2021 Teil der Sendung.