Etwa tausend Menschen sitzen in kaputter S-Bahn fest

Etwa tausend Menschen sind in der Nacht in einer defekten S-Bahn in München festgesessen. Wenige hundert Meter vor einem Bahnhof war der Zug stehengeblieben, teilte die Feuerwehr mit. Notfallmanager der Deutschen Bahn rückten daraufhin aus und baten die Einsatzkräfte um Hilfe.

Eine zweite S-Bahn sei auf dem gegenüberliegenden Gleis bereits herangefahren worden. Die Feuerwehr habe daraufhin provisorische Brücken aus Leitern sowie Rampen zwischen den Zügen gebaut. Die rund tausend Insassen seien damit in die zweite S-Bahn umgestiegen. Etwa eine halbe Stunde später ging die Fahrt dann endlich weiter.

Zu der Ursache für den Defekt sowie weiteren Details wurde die Deutsche Bahn angefragt. Sie wollte sich im Laufe des Tages dazu äußern. Wie lange die Insassen vor ihrer Befreiung festsaßen, konnte die Feuerwehr nicht sagen.