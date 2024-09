Bestell-Shuttle Lahnstar in Limburg geht in die Verlängerung

Fahrgäste in Limburg und Umgebung haben auch künftig die Möglichkeit, auf Bestellung die Shuttlefahrzeuge namens Lahnstar zu nutzen. Die Stadtverordnetenversammlung habe einem Vorschlag von Magistrat und Betriebskommission der Stadtlinie zugestimmt, von Jahresbeginn 2025 an den Regelbetrieb für die sogenannten On-Demand-Angebote einzuführen und eine entsprechende Ausschreibung vorzunehmen, teilte die Stadt mit. Die Fahrzeuge sind in Limburg und Teilen von Elz sowie in drei Stadtteilen von Hadamar (Landkreis Limburg-Weilburg) unterwegs.

Angesichts eines tageweisen Ausfalls von Linien der Stadtlinie sei im August die Marke von 6.000 Fahrgästen beim Lahnstar geknackt worden. «Auch wenn die Stadtlinie jetzt wieder auf allen Linien regelmäßig unterwegs ist, werden wir weiterhin steigende Fahrgastzahlen haben», sagte der erste Stadtrat Michael Stanke als Betriebsleiter der Stadtlinie. Schon jetzt werde das Angebot sehr gut angenommen.

Insgesamt haben bisher mehr als zwei Millionen Fahrgäste dieses und ähnliche Angebote im Rahmen eines bis zum Jahresende laufenden Pilotprojektes unter dem Dach des Rhein-Main-Verkehrsverbundes genutzt. In Hessen gibt es einschließlich des Lahnstar zehn Shuttle-Angebote mit unterschiedlichen Bediengebieten, vor allem im Rhein-Main-Gebiet.

Der Lahnstar zählte seit dem Start im November 2021 bisher mehr als 160.000 Fahrgäste. Während der Pilotphase wurde und wird die Hälfte der Kosten über Zuschüsse des Landes und des Bundes getragen. Der Bund werde aus der Förderung aussteigen, unklar sei, inwieweit das Land weiter fördere, teilte die Stadt mit.