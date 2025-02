Tests für neues Stellwerk auf S-Bahn-Stammstrecke

Auf der S-Bahn-Stammstrecke durch die Münchner Innenstadt gibt es an den kommenden drei Wochenenden wieder Einschränkungen. Grund seien umfangreiche Abnahmetests für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof, das im Juni in Betrieb gehen soll, teilte die Deutsche Bahn in München mit. Betroffen sind der 22. und 23. Februar, das Faschingswochenende am 1. und 2. März sowie der 8. und 9. März.

Jeweils von 4.00 bis 16.00 Uhr soll dann nur eine einzige durchgehende S-Bahn-Linie auf der gesamten Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Pasing fahren. Die Verbindung soll aus den S-Bahnlinien S6 im Westen und S8 im Osten gebildet werden. Zudem werde es einen Ersatzverkehr geben.

Das Stellwerk ist eine wichtige Maßnahme, um den S-Bahn-Verkehr in München reibungsloser zu gestalten und pünktlicher zu machen. Bisher gibt es ein Relais-Stellwerk, das aus dem Jahr 1971 kommt und sehr störanfällig ist. Immer wieder kommt es deshalb zu Verspätungen «wegen einer Stellwerk-Störung am Ostbahnhof», wie Pendler immer wieder zu hören bekommen. Abhilfe soll nun ein elektronisches Stellwerk schaffen. Die Fahrdienstleitungen könnten dann rund 100 Signale und 60 Weichen per Mausklick steuern, heißt es.