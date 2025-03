Navy Seals, Leopard 2 und mehr: Aktie von Rüstungsfirma geht durch die Decke

Leistungsstark, langlebig und auf anspruchsvolle Anwendungen zugeschnitten – so beschreibt Steyr Motors seine Motoren. Der österreichische Hersteller entwickelt Hochleistungsantriebe für Spezialfahrzeuge, Boote und Panzer sowie Hilfsaggregate für Lokomotiven.

Kunden wie die Bundeswehr, das österreichische Bundesheer, die US-amerikanischen Navy Seals und die finnische Armee setzen auf die Technik des Anbieters aus Steyr (Oberösterreich).

Aktie von Steyr Motors: Vom Sanierungsfall zum Überflieger

Als die Beteiligungsgesellschaft Mutares im Jahr 2022 Steyr Motors vom französischen Rüstungskonzern Thales übernahm, steckte das Unternehmen tief in den roten Zahlen. Doch das Blatt hat sich angesichts des Militärbooms gewendet.

Steyr Motors vollzieht einen signifikanten Wachstumssprung und das macht sich derzeit bei der Aktie bemerkbar. Besonders gefragt sind die Bootsmotoren für Spezialeinheiten sowie die Hilfsaggregate (APUs) für Panzerplattformen, die in Kampffahrzeugen wie dem Leopard 2 verbaut werden.

Steyr Motors erzielt 60 Prozent Umsatz im Rüstungssektor

Der Großteil des Umsatzes – etwa 70 Prozent – stammt aus dem Verkauf von Motoren und Lizenzfertigungen. Ergänzend dazu wächst das Geschäft mit Engineering-Dienstleistungen für Industriekunden. Auch Wartung, Reparatur und Schulungen bilden einen bedeutenden Geschäftszweig. Insgesamt erzielt Steyr Motors rund 60 Prozent seines Umsatzes im Verteidigungssektor.

Ein prominentes Beispiel für den militärischen Einsatz sind Ribcraft-Boote der US-Streitkräfte, die mit Steyr-Antrieben ausgestattet sind. Die steigende Nachfrage nach Verteidigungstechnik hat zudem das Wertpapier von Steyr Motors beflügelt. Die Aktien kletterten laut Der Aktionär am Montag auf einen Rekord von 194 Euro – ein Plus von 114 Prozent im Vergleich zum Freitag.

Vergleich mit Renk aus Augsburg: Parallelen im Hinblick auf Aktien

Interessant ist der Vergleich mit dem Augsburger Unternehmen Renk, einem renommierten Anbieter von Getrieben und Antriebssystemen für Militärfahrzeuge. Nachdem die Beteiligungsgesellschaft Triton Renk an die Börse gebracht hatte, belasteten Aktienverkäufe im großen Stil den Kurs des Unternehmens. Das Portal Wallstreet Online rechnet mit einer ähnlichen Veräußerung von Wertpapieren bei dem Anbieter aus Österreich.

Derweil hat die Chefin dem Augsburger Traditionshersteller vor wenigen Wochen den Rücken gekehrt.

Steyr Motors: Kooperation mit Rheinmetall stärkt Zukunftsaussichten

Ein weiteres Zeichen für den Erfolgskurs von Steyr Motors ist die kürzlich bekannt gewordene Kooperation mit Rheinmetall. Der Auftragsbestand des österreichischen Unternehmens wird mittlerweile auf 150 Millionen Euro bis 2027 beziffert, was von vielen als ein Signal für weiteres Wachstum angesehen wird.

Der Blick auf die Rheinmetall-Aktie zeigt zudem, wie stark sich Rüstungsunternehmen in den vergangenen Jahren entwickelt haben: Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Jahr 2022 hat sich der Kurs des deutschen Rüstungsgiganten verzehnfacht. In diesem Umfeld könnte auch Steyr Motors weiterhin von der verstärkten Nachfrage nach Verteidigungstechnologie profitieren.