Übernahme im Immobiliensektor: DIC Asset will die VIB Vermögen kaufen

Der S-Dax-Konzern DIC Asset macht den Aktionärinnen und Aktionären der VIB Vermögen AG ein Kaufangebot. Er will 51 Euro zahlen. Was dahintersteckt.

Das im S-Dax notierte Immobilienunternehmen DIC Asset will den Immobilienspezialisten VIB Vermögen AG aus Neuburg mehrheitlich übernehmen. Das teilte das Frankfurter Unternehmen am Montag mit. Den Aktionärinnen und Aktionären werden 51 Euro pro Aktie geboten. Das Angebot soll voraussichtlich am 9. Februar auf der Internetseite der DIC veröffentlicht werden.

VIB hat Filialen von Dehner, der BayWa und Logistikcenter im Portfolio

Die VIB Vermögen AG in Neuburg entwickelt, verwaltet und erwirbt Gewerbeimmobilien, insbesondere im süddeutschen Raum. Dazu zählen zum Beispiel zahlreiche Filialen der Gartencenter-Kette Dehner, der BayWa, das City Center Gersthofen, aber auch große Logistikgebäude beispielsweise für Amazon.

Das Portfolio der VIB umfasst Firmenangaben zufolge 113 Objekte mit einer Fläche von 1,3 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen hat mehr als 40 Beschäftigte.

51 Prozent sollen übernommen werden

DIC hat das Ziel, 51 Prozent an der VIB Vermögen zu kaufen. Bereits heute hält man rund 10 Prozent. Ziel sei es, den Wachstumskurs beider Unternehmen zu stärken, sagte ein Sprecher. Es gehe auf keinen Fall darum, sich aus Neuburg zurückzuziehen.

Lesen Sie dazu auch