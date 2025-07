EU droht dauerhaft 10 Prozent Basiszoll

Der befürchtete „Liebesbrief aus Washington“, wie ihn EU-Beamte tauften, traf nicht in Brüssel ein. Anders als Südkorea oder Japan, die von US-Präsident Donald Trump per Schreiben von neuen Zöllen ab August unterrichtet wurden, ging die EU – Stand Dienstagnachmittag – leer aus. Heißt das, dass die Gemeinschaft im Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten kurz vor einem Deal steht?

Zu viel Optimismus wollte niemand verbreiten. Denn das jüngste Angebot vom Zollkrieger aus dem Weißen Haus sorgte am Montagabend für düstere Stimmung im Kreis der EU-Vertreter: ein Basiszoll in Höhe von zehn Prozent auf den Großteil aller Importe aus der EU. Das ist jener Satz, der bereits seit Anfang April gilt, nachdem US-Präsident Donald Trump die angedrohte Anhebung auf 20 Prozent fürs Erste zurückgezogen hatte. Die Frist wäre an diesem Mittwoch ausgelaufen, wurde aber auf den 1. August verlängert.

Basiszoll von zehn Prozent könnte bleiben

Mittlerweile scheint sich auf dem alten Kontinent jedoch die Erkenntnis durchzusetzen, dass der Zehn-Prozent-Basiszoll bleiben wird – trotz der Verhandlungen, die seit Monaten laufen.

So rechnete der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), damit, dass die USA von den Basiszöllen „nicht ablassen werden als Einnahmequelle“. Die Vereinigten Staaten bräuchten die zusätzlichen Milliarden angesichts der geplanten Steuersenkungen. Lediglich Flugzeuge und Spirituosen könnten von der schwarzen Liste gestrichen werden. Umso dringender sei es laut Lange nun, die noch höheren Sonderzölle für bestimmte Branchen wegzuverhandeln.

Aufschlag auf Aluminium, Stahl und Autos

Neben dem Basiszoll, der ungefähr 70 Prozent der Güter betrifft, die die Europäer in die USA exportieren, gilt ein Zollsatz von 50 Prozent auf Stahl und Aluminium. Zudem verlangen die USA 25 Prozent auf Importe von Autos und Autoteilen. „Die Sektoren müssen weg“, sagte Lange. Und: Es dürften auch keine neuen entstehen. Offenbar bahnen sich aber Sonderzölle für die bislang verschont gebliebene Pharmaindustrie an. „Die Ankündigungen gehen in diese Richtung“, so der Handelsexperte. Das würde vor allem für Deutschland „ein sehr großes Problem“ bedeuten, da 57 Prozent der Exporte in die USA drei Produktgruppen ausmachten: Autos, Maschinenbau und Pharma.

Der SPD-Europaabgeordnete klang am Dienstag deutlich skeptischer als etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Nach einem Telefonat zwischen ihr und Trump am Sonntagabend hieß es von einem Sprecher, man sei „am Anfang der Schlussphase“. Details gab es allerdings nicht.

Streit mit den USA: Die Deadlines ändern sich häufiger

Die Lage scheint sich ohnehin ständig zu ändern. So verschob Trump die Frist für neue Zölle am Montagabend zwar auf August, aber selbst diese Deadline ist seiner Aussage nach nicht verbindlich. Und am Ende liege es laut Insidern an Trump persönlich, ein Abkommen abzusegnen. „Das erschwert es, bei den Verhandlungen voranzukommen“, hieß es in Brüssel. Hinzukommt: Die Kommission hat offenbar keinerlei Garantien von der US-Regierung erhalten, dass es zu keinen weiteren Zoll-Kehrtwenden kommen wird. Damit bleibt auch die Unsicherheit für die Wirtschaft, was sich bereits jetzt auf das Geschäft auswirkt. So fielen im Mai die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten, dem wichtigsten Handelspartner für deutsche Unternehmen, auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Die Exporte sanken um 7,7 Prozent zum Vormonat auf 12,1 Milliarden Euro.

Dementsprechend drängte Bundeskanzler Friedrich Merz zuletzt auf eine schnelle Einigung mit Washington und kritisierte den „komplizierten“ Ansatz der EU-Kommission. Handelspolitik fällt in die Zuständigkeit der Brüsseler Behörde – und die Ungeduld in den Hauptstädten wächst. „Jeder Tag, der ins Land geht, belastet die europäische Industrie“, sagte zwar Handelspolitiker Lange. Aber er betonte die Stärke der Gemeinschaft: „Wir lassen uns nicht erpressen.“

Offenbar herrschen nicht nur im Kreis der Mitgliedstaaten Meinungsverschiedenheiten darüber, welche Zugeständnisse akzeptabel sind. Selbst innerhalb der Kommission gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, welche Verhandlungstaktik die beste ist. Die Beamten um EU-Handelskommissar Maros Sefcovic seien angeblich bereit, auch auf Gegenmaßnahmen zu setzen, wie es hinter den Kulissen hieß. Lange unterstütze die Linie: „Man muss auch endlich mal klare Kante zeigen, aber ohne weiter eskalieren zu wollen.“ Zu möglichen Vergeltungsschritten gehört die Verhängung weiterer Zölle auf US-Produkte, wie Stahlgüter, Textil- und Lederwaren sowie Rindfleisch und Sojabohnen.