Neuer Investor will Galeria Kaufhof unterstützen

Galeria Kaufhof und Karstadt stecken in der Krise. Gründer René Benko zog sich kürzlich aus der Signa-Gruppe zurück. Nun mischt sich ein neuer Investor ein.

Finanzielle Schwierigkeiten, Managementwechsel und die sich wandelnde Einzelhandelslandschaft stürzten die Zukunft der Warenhauskette ins Ungewisse. Wie die Bild-Zeitung berichtet, will nun das Bürobedarfs-Unternehmen buero.de den Bereich Bürobedarf und Schulwaren von Galeria übernehmen. Es ist die Rede von einem dreistelligem Millionengeschäft an allen Standorten. Die Galeria Karstadt Kaufhof hat 129 Filialen und rund 17.000 Mitarbeiter.

Wie die Bild-Zeitung schreibt, soll die Einigung am 1. Februar 2024 an 20 Standorten in Kraft treten. Weitere 20 Filialen folgen am 1. August 2024, der Rest am 1. Februar 2025. Nach den bisherigen Plänen würde buero.de die Verkaufsflächen für Büroartikel und Schulwaren von der Warenbestellung bis zum Verkauf komplett bewirtschaften.

Galeria Karstadt Kaufhof übergibt Teil-Verantwortung an buero.de

Das Bürounternehmen würde Ware im zweistelligen Millionenbereich kaufen und auf Vorrat halten. Außerdem würde buero.de die Personalkosten für etwa 1100 Angestellte sowie erhebliche weitere Fixkosten tragen. Seit Ende Oktober arbeiten die beiden Firmen zusammen. Im vergangenen Jahr scheiterten die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien. Schuld sollen Spannungen zwischen dem abgelösten Galeria-CEO Miguel Müllenbach und Markus Schön gewesen sein. Mit dem neuen Galeria-Management soll es nun besser laufen.

