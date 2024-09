Leapmotor C10: Lockt er sparsame Familien zur E-Mobilität?

Auf einem Bein kann man nicht stehen. Deshalb stellt Leapmotor dem elektrischen Einstiegsmodell T03 noch in diesem Herbst den C10 zur Seite.

Ebenfalls elektrisch und mit 4,74 Metern Länge in der Mittelklasse zu Hause, soll das SUV bei 36.400 Euro starten, teilt das Joint Venture zwischen Stellantis und Leapmotor mit. Damit liegt der Preis zwischen 30 und 50 Prozent unter Konkurrenten wie dem VW ID.4, dem elektrischen Renault Scénic oder dem Kia EV6.

Sofalandschaft beim Ladevorgang

Dafür gibt es fünf Sitzplätze, 453 bis 1.410 Liter Kofferraum und einen mit Leder ausgeschlagenen Innenraum, in dem zwei große Bildschirme das ansonsten weitgehend leere Cockpit dominieren. Zu den Besonderheiten zählt der Hersteller die Ambientebeleuchtung, die sich automatisch auf die Musik einstellt, sowie Vordersitze, die beim Laden mit der Rückbank zu einer Sofalandschaft verschmelzen können.

Den Antrieb übernimmt eine E-Maschine von 160 kW/218 PS an der Hinterachse, die aus einem Akku von 69,9 kWh gespeist wird. Das reicht dem Hersteller zufolge für maximal 180 km/h und bis zu 420 Kilometer. Beim Laden braucht man allerdings etwas Geduld, räumt Stellantis ein und verspricht baldige Besserung: 6,6 kW am Wechsel- und 84 kW am Gleichstrom sind selbst in den Augen von Stellantis «allenfalls Mittelmaß».