Neujahrsempfang

Schwabens Wirtschaft bangt um Strom und Fachkräfte

Plus Schwabens IHK-Präsident Kopton fordert ein Gesetzespaket zur Erleichterung der Einwanderung. Baywa-Chef Lutz warnt vor zu viel Brüsseler Regulierung.

Von Matthias Zimmermann

Mit den Füßen im Schnee und mit dem Kopf im Backofen – ungefähr so ist der Zustand der schwäbischen Wirtschaft am Ende des zweiten Coronajahres. So beschreibt es zumindest Schwabens IHK-Präsident Andreas Kopton beim digitalen Neujahrsempfang der Kammer am Dienstagabend. Mit heißem Kopf und kalten Füßen komme man wahrscheinlich auch auf eine Durchschnittstemperatur von 37 Grad. Wie angenehm das ist, sei aber dahingestellt, so Kopton.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

