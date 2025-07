Solaranlagenbesitzer warten auf ihr Geld

Besitzer privater Solaranlagen in Deutschland müssen teilweise monatelang auf ihre Einspeisevergütung warten. Verbraucherschützer und Netzbetreiber mehrerer Bundesländer berichteten in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur von teils erheblichen Problemen. „Über ein Jahr Verzögerung ist keine Seltenheit. Die Leute kommen nicht an ihr Geld“, sagte etwa Energieexpertin Claudia Kreft von der Verbraucherzentrale Thüringen. Aus Bayern hingegen sind solche Beschwerden nicht bekannt, obwohl der Freistaat beim Solarausbau ganz vorne liegt.

Warum funktioniert die Auszahlung vielerorts nicht?

Eine Sprecherin der Bundesnetzagentur teilte auf Anfrage mit, in den allermeisten Fällen klappe die Auszahlung gut und reibungslos. Es komme aber teilweise zu Verzögerungen, weil in den vergangenen Jahren so viele Anlagen hinzugekommen seien. Die Bundesnetzagentur sei im Austausch mit den betroffenen Netzbetreibern. Besonders im Fokus steht die Westnetz GmbH, die in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen Netze betreibt, nicht aber in Bayern. Gegen sie hat die Bundesnetzagentur nun ein Aufsichtsverfahren eröffnet.

Daniel Eisel, Energieexperte der Verbraucherzentrale Bayern, bestätigt, dass es im Freistaat keine flächendeckenden Probleme mit der regulären Einspeisevergütung gibt. Der regionale Netzbetreiber LEW räumt jedoch auf Nachfrage ein, dass es auch in der Region vereinzelt zu Verzögerungen kam. „Bei LEW Verteilnetz kommt es derzeit insgesamt zu längeren Bearbeitungszeiten. Dies kann auch die Auszahlung der PV-Einspeisevergütung einiger Kundinnen und Kunden betreffen“, so ein Sprecher des Unternehmens. „Hintergrund ist insbesondere der massive Hochlauf bei PV-Anlagen.“

Anders sieht es hingegen auch in Bayern mit der sogenannten Ausfallvergütung aus. Also wenn der Strom, den eine Solaranlage erzeugt hat, nicht in das Netz eingespeist werden kann, zum Beispiel wegen Überlastung. In diesem Fall müssen die Netzbetreiber eine Ausfallvergütung zahlen, auf die man als privater Betreiber auch hierzulande oft lange warten muss. „Bis die Netzbetreiber das berechnet haben, kann es teilweise ein bis zwei Jahre dauern“, sagt Eisel.

Wie kann man Strom vom privaten Eigenheim ins Netz einspeisen?

Zunächst braucht es natürlich eine Solar- beziehungsweise Photovoltaikanlage. „Dafür beauftragt man einen Elektriker und klärt mit ihm die Größe und Leistung der Anlage ab“, so Energieberater Eisel. Der Elektriker wiederum stellt dann einen Antrag beim Netzbetreiber. Bei Anlagen unter einer Leistung von 10 Kilowatt sei das meist nur eine Formsache. „Darüber wird der Netzbetreiber das vermutlich prüfen wollen“, so Eisel. Für alle Anlagen unter 30 Kilowatt Leistung, das betrifft den Großteil der privaten Anlagen auf Dächern, muss der Netzbetreiber innerhalb von vier Wochen antworten. „Da gibt es inzwischen einen gewissen Druck bei den Netzbetreibern, das nicht zu verschleppen. Bei einer Hausanlage ist das auch selten ein Problem.“ Erst danach, so empfiehlt Eisel, solle man mit dem eigentlichen Bau der Anlage beginnen.

Vom Betreiber oder der Betreiberin muss die Anlage danach lediglich bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden, damit die Anlage in das sogenannte „Marktstammdatenregister“ aufgenommen wird. In diesem Verzeichnis sind alle deutschen Anlagen zur Stromerzeugung verzeichnet. „Von der kleinen Balkon-PV-Anlage bis hin zum großen Kohlekraftwerk ist da alles drin“, sagt Eisel.

Wie viel Geld kann man mit privat erzeugtem Strom verdienen?

Wer eine Solaranlage neu installiert, bekommt von August an weniger Geld für eingespeisten Strom. Dann sinkt die staatliche Einspeisevergütung um ein Prozent. Aktuell liegt sie bei kleinen Anlagen noch bei 7,94 Cent pro Kilowattstunde, wenn nur ein Teil des erzeugten Stroms ins öffentliche Netz geht. Bei Volleinspeisung sind es 12,60 Cent. Die endgültigen Werte veröffentlicht die Bundesnetzagentur an diesem Donnerstag. Am rentabelsten ist eine Photovoltaikanlage in der Regel bei einer Eigennutzung des produzierten Stroms, eventuell in Verbindung mit einem eigenen Energiespeicher.

Grundsätzlich haben Betreiber von Solaranlagen bis zum 15. jeden Monats Anspruch auf Abschlagszahlungen bei der Einspeisevergütung, hieß es von der Bundesnetzagentur. Gerate ein Netzbetreiber in Verzug, könne Anspruch auf Verzugszinsen entstehen. Bei Beschwerden seien die Netzbetreiber erste Ansprechstellen. Im Streitfall könne man seine Ansprüche auch gerichtlich durchsetzen.