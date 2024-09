Zwei Männer bei Flugunfall schwer verletzt

Beim Absturz eines Leichtflugzeugs kurz nach dem Start vom Flugplatz Korbach in Nordhessen sind zwei Männer schwer verletzt worden. Die einmotorige Piper habe am Vormittag nicht richtig an Höhe gewonnen und sei dann im Umfeld des Flugplatzes abgestürzt, teilte die Polizei Kassel mit. Warum der Start misslungen sei, sei unklar. Die Maschine sei noch keine 500 Meter vom Boden weg gewesen.

Die Männer kamen in ein Krankenhaus, ihre Verletzungen seien nicht lebensgefährlich, hieß es. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung habe die Ermittlungen aufgenommen.