Wie die ISO seit 75 Jahren weltweit für einheitliche Standards sorgt

Eine internationale Organisation sorgt weltweit für einheitliche Standards von Produkten und Dienstleistungen. Seit ihrer Gründung vor 75 Jahren hat sie mehr als 23.000 Normen veröffentlicht.

Die Geschichte der International Organisation for Standardization (ISO, griechisch „isos“, deutsch „gleich“) begann 1946. Ab 14. Oktober nahmen in London Delegierte aus 25 Ländern an einer Konferenz teil, denn gerade in der Nachkriegszeit sahen zahlreiche Gründungsmitglieder internationale Standards als Schlüssel für den Wiederaufbau. Wenig später folgte dann die ISO-Gründung am 23. Februar 1947. Seither hat man mehr als 23.000 Normen veröffentlicht, die ISO hat Repräsentanzen in 165 Ländern, die Vertretung in der Bundesrepublik liegt beim DIN, dem Deutschen Institut für Normung in Berlin.

Die ISO – ein Verein nach schweizerischem Recht – erarbeitet einheitliche Standards in allen Bereichen mit Ausnahme der Elektrik und der Elektronik sowie der Telekommunikation. Dazu gehören Maßeinheiten, technische Spezifikationen wie Dateiformate und Verfahren wie Managementsysteme. Nach Gründung der Organisation wurden 67 Fachausschüsse mit dem Auftrag zur Entwicklung internationaler Standards eingerichtet. Dies führte 1951 zur ersten ISO-Norm, sie wurde unter der Nummer ISO/R 1:1951 (Standard-Referenztemperatur für industrielle Längenmessung) veröffentlicht.

DIN EN ISO - und wofür steht das jetzt alles?

Im selben Jahr trat auch die Bundesrepublik Deutschland der ISO bei. Zur gemeinsamen Koordination kommen die Mitglieder jährlich zu einer Generalversammlung zusammen. Offizielle Sprachen der Nichtregierungsorganisation sind Englisch, Französisch und Russisch. Bis heute wurden die Prinzipien aus den Anfangsjahren beibehalten. 1961 gründete sich das Europäische Komitee für Normung. Werden die ISO-Standards innerhalb der EU anerkannt, kommt das Kürzel „EN“ zur Norm hinzu. Wird die ISO- und EN-Norm auch vom DIN in Berlin übernommen, trägt sie das Kürzel „DIN EN ISO“. Die Voraussetzung für die Anerkennung in Deutschland schafft ein Kooperationsvertrag zwischen der Bundesregierung und dem DIN-Institut.

Lange vor der Gründung der ISO gab es internationale Standards. Schon mit dem Aufstieg der ersten Hochkulturen wurden einheitliche Maßeinheiten benötigt, beispielsweise wäre der Bau der ägyptischen Pyramiden ohne genormte Maße nicht möglich gewesen.

Die Norm für Normen: Vorstadium, Vorschlag, Vorbereitung, Komiteephase, Prüfung, Zustimmung, Veröffentlichung und Überprüfung

Mit der beginnenden Industrialisierung und den technischen Neuerungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden Normen notwendig, um den Handel über Ländergrenzen hinweg kostengünstiger und schneller betreiben zu können. Dadurch entwickelten sich auch gemeinsame Mindestanforderungen an Produkte und sie wurden vergleichbar. Die ISO ist der weltweit größte Entwickler freiwilliger internationaler Standards. Der Normungsprozess läuft stets nach einem festgelegten Schema in mehreren Schritten ab: Vorstadium, Vorschlag, Vorbereitung, Komiteephase, Prüfung, Zustimmung, Veröffentlichung und Überprüfung. Die entwickelten Normen werden unter anderem im monatlich erscheinenden ISO Bulletin sowie in den „standards handbooks“ veröffentlicht. Spätestens nach fünf Jahren wird geprüft, ob der Inhalt einer Norm noch auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Sollte Nachbesserungsbedarf bestehen, wird sie einer Revision unterzogen.

ISO-Standards prägen den Alltag in vielen Bereichen. Im Haushalt (grafische Symbole auf Waschetiketten), im Büro (Computertastatur) oder im Frachtverkehr (einheitliche Containergrößen). Dass wir Glühbirnen einfach wechseln können, verdanken wir genormten Schraubsockeln wie E27 und E14. Wer AA-Batterien kauft, kann sicher sein, dass diese in ein Gerät, das AA-Batterien benötigt, passen. Eine der bekanntesten DIN-Normen ist die für Papier, ein Blatt mit den normierten Abmessungen von 210 x 297 Millimetern kennen fast alle Deutschen als das Format DIN A4.

Der Nutzen von Normen wird auf jährlich 17 Milliarden Euro allein in Deutschland geschätzt

Der konkrete volkswirtschaftliche Nutzen von Normen wird allein für die Bundesrepublik von Experten auf rund 17 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Daneben spielen sie auch für die Sicherheit eine wichtige Rolle. Sie geben etwa vor, wie Maschinen konstruiert sein sollen, um die Risiken während des Einsatzes zu minimieren. Auch bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen wie Erderwärmung, einer rapide wachsenden Weltbevölkerung, dem damit einhergehenden Schwinden von Ressourcen und der Verknappung von Lebensraum werden internationale Normen benötigt.

Im Gedenken an den in London im Jahre 1946 getroffenen Beschluss, zur Vereinfachung der Standardisierung eine internationale Organisation zu gründen, wird übrigens jedes Jahr am 14. Oktober der „Weltnormentag“ („World Standards Day“) gefeiert.