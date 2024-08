15-Jährige kommt bei Unfall ums Leben

Eine 15-Jährige ist bei einem Unfall bei Kirchberg an der Iller (Landkreis Biberach) ums Leben gekommen. Die Jugendliche war zusammen mit einer 14-Jährigen in einem sogenannten Leichtkraftrad unterwegs - einem Auto, das für eine Geschwindigkeit für maximal 50 Stundenkilometer zugelassen ist, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung seien sie von einem Feldweg auf eine Landstraße abgebogen und hätten dabei wohl einen Lastwagen übersehen.

Bei der Kollision wurden die beiden Jugendlichen den Angaben nach aus ihrem Fahrzeug geschleudert. Die 15-Jährige starb trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten die 14-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.