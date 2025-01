Ein Bagger auf einem Schiff ist in Flammen aufgegangen, nachdem er eine Stromleitung in Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) berührt hat. Passiert sei das bei Arbeiten auf einer Wasserschifffahrtsstraße am Nachmittag, teilte die Polizei mit. Weitere Details gab es bislang keine. Der Einsatz laufe noch, sagte ein Pressesprecher.

