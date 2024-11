Drohnenflug sorgt für Gleissperrung am Münchner Bahnhof

Ein Unbekannter hat mit seinem Drohnenflug eine Sperre mehrerer Gleise am Münchner Hauptbahnhof verursacht. Die Drohne habe sich in der Nähe des Bahnhofs an der Aufhängung einer Oberleitung verfangen, teilte die Bundespolizei mit. Ein bislang unbekannter Freund des ebenfalls unbekannten Piloten hatte das zuvor bei Mitarbeitern der Deutschen Bahn gemeldet. Als er den Polizeieinsatz erkannte, sei er jedoch geflüchtet.

Weil die Drohne auch auf die Oberleitung hätte stürzen können, wurden am Bahnhof zehn Gleise gesperrt, wie es hieß. Etliche Züge wurden am Montag umgeleitet, es kam zu «erheblichen» Verspätungen. Die Bundespolizei sucht die beiden Beteiligen. Demnach gilt ein striktes Flugverbot in einem abgemessenen Bereich an Gleisanlagen.

Bereits zuvor war der Zugverkehr von zwei Zwölfjährige beeinträchtigt worden. Die beiden Kinder waren von einem Lokführer an einem Münchner Bahnhof auf den Gleisen gesehen worden. Eine Streife der Bundespolizei rückte aus und fand die beiden - versteckt hinter einer Lärmschutzmauer. Unverletzt wurden sie an die jeweiligen Eltern übergeben.