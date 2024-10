Linienbus kippt in Graben - zwei Menschen leicht verletzt

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind bei Ortenberg im Wetteraukreis zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Bus sei bei dem Unfall so unglücklich in einem Graben an der Kreisstraße gelandet, dass die 17 Fahrgäste nicht selbstständig aussteigen konnten, sagte eine Polizeisprecherin. Deshalb seien Einsatzkräfte der Feuerwehr angefordert worden. Mit ihrer Hilfe konnten die Menschen aus dem Bus ins Freie gelangen.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt.