Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Heilbronn

Ein Motorradfahrer ist in Heilbronn tödlich verunglückt. Der 49-jährige Mann sei am Dienstagabend in einem Industriegebiet gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Sattelauflieger gefahren, teilte die Polizei mit. Ein Helfer habe versucht, ihn zu reanimieren. Doch der Mann starb noch an der Unfallstelle. An dem Unfall seien keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen. Neben der Polizei seien auch Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr im Einsatz gewesen.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heilbronn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis