Passant rettet Betrunkenen nach Sturz in die Donau

Ein Passant hat einen Mann nach einem Sturz in die Donau mit einem Rettungsring gerettet. Der Mann konnte sich daran festhalten, bis ihn die Feuerwehr mit einem Rettungsboot in Passau wieder an Land brachte, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt untersuchte den 29-Jährigen. Eine Weiterbehandlung sei nicht notwendig gewesen. Allerdings führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch und stellten fest, dass der Mann «erheblich alkoholisiert» gewesen war. An der Promenade in Passau sind einige Rettungsringe befestigt, um hilflose Menschen vor dem Ertrinken zu retten.

