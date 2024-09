Radfahrer stirbt nach Stürzen im Krankenhaus

Ein Radfahrer ist nach einem Sturz in München im Krankenhaus gestorben. Nach Polizeiangaben beobachtete ein Zeuge am späten Sonntagabend zunächst, wie der Mann mit seinem Rad in ein Gebüsch stürzte. Zwei Passanten hätten dem Mann dann aufgeholfen. Wenig später habe der Zeuge erneut einen Sturz gehört und den Mann nicht mehr ansprechbar auf dem Gehweg gefunden.

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen sei der Radfahrer kurz nach seiner Einlieferung im Krankenhaus gestorben. Ob die Stürze oder eine medizinische Ursache der Grund für den Tod des 62-Jährigen waren, sei nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Passanten, die dem Mann nach seinem ersten Sturz aufgeholfen hatten, sich zu melden.