Wasserleichen im Rhein sind die beiden vermissten Frauen

Rund zwei Wochen nach dem Fund zweier Wasserleichen am Hochrhein herrscht Gewissheit: Die Toten sind identifiziert, wie die Polizei mitteilte. Es handle sich um die 15 und 29 Jahre alten Frauen, die Anfang August im Rhein bei Hohentengen im Landkreis Waldshut untergegangen seien. Sie sind demnach ertrunken. Zur Identifizierung der Frauen mussten einer Sprecherin zufolge auch DNA-Abgleiche angefertigt werden.

Die zwei Nichtschwimmerinnen waren nach früheren Angaben der Polizei am 4. August zu weit ins Wasser des Rheins gegangen, hatten den Boden unter den Füßen verloren und waren von der Strömung in den Fluss gezogen worden. In den Tagen danach hatten Polizei und Rettungskräfte aus Deutschland und der Schweiz nach den beiden Frauen gesucht. An der Suche beteiligt waren auch Taucher, Rettungshubschrauber und

Drei Tage nach dem Vorfall war zunächst die Leiche der 15-Jährigen angespült worden. Ein Mitarbeiter des Wasserkraftwerks im Küssaberger Ortsteil Reckingen fand einen Tag später in einem Rechen die zweite Frauenleiche. Die Suchaktion war daraufhin eingestellt worden. Die Gemeinden Hohentengen und Küssaberg liegen rund acht Kilometer voneinander entfernt im äußersten Süden Deutschlands, unmittelbar an der Grenze zur Schweiz.