Boot-Transport gerät in Oberleitung - Zugstrecke betroffen

Beim Transport seines Segelbootes hat ein Mann an einem Bahnübergang in Allensbach am Bodensee einen Stromschlag erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage in Konstanz berichtete.

Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) ist der Zugverkehr zwischen Radolfzell und Konstanz seit dem Unfall am Abend eingeschränkt, weil die Oberleitung beschädigt wurde. Die Strecke war zunächst voll gesperrt und ist derzeit nur eingleisig befahrbar.

Die Reparatur dauere voraussichtlich noch bis Mittwochmorgen 7.30 Uhr an, teilte die Bahn im Internet mit. Bis dahin komme es auf der Linie RE2 Karlsruhe-Konstanz noch zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Linie S6 falle zwischen Radolfzell und Konstanz aus. Die betroffenen Halte würden so lange auch von Zügen der Linie RE2 bedient.

Allensbach liegt zwischen Radolfzell und Konstanz. Die Verbindung mit Blick auf den Bodensee ist bei Touristen beliebt.

Segelboot auf Handwagen

Der verunglückte Mann habe das Segelboot mit aufgerichtetem Mast auf einem Handwagen transportiert. Der Mast sei an dem Übergang an die Oberleitung der Bahn gekommen, sagte der Polizeisprecher.