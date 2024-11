Wieder Stau wegen Blockabfertigung an Grenze

Bereits den zweiten Tag in Serie ist es an der Grenze zu Österreich zu einem langen Lastwagen-Rückstau gekommen. Durch Dosierungsmaßnahmen auf der österreichischen Autobahn A12 auf Höhe der Ausfahrt Kufstein Nord in Fahrtrichtung Innsbruck kam es auf deutscher Seite auf der A93 zu 22 Kilometer Stau am Morgen.

Die Tiroler Behörden ließen jede Stunde nur 300 Lastwagen über die Grenze. Grund ist das hohe Verkehrsaufkommen im Raum Innsbruck auf der Autobahn. Durch Blockabfertigungen versucht Österreich den Verkehr besser zu steuern.

In den kommenden Monaten wird es nahezu jede Woche mindestens eine Blockabfertigung geben. Die nächste Dosierung findet am kommenden Mittwoch statt. Davon sind allerdings nur Lastwagen über 7,5 Tonnen betroffen.

Der Verkehr staut sich dadurch auf der bayerischen Seite, insbesondere auf der A93 und A8. Durch die Blockabfertigung ist in bestimmten Abschnitten nur noch eine Fahrbahn frei, was den übrigen Verkehr behindert. Einige Lastwagenfahrer versuchen, Ausweichrouten zu nutzen, um den Staus zu entkommen. Weil dies zu weiteren Problemen führen kann, wurden in einigen Orten bereits Lastwagen-Durchfahrtsverbote verhängt.