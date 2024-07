Unfall mit Straßenbahn - Fußgängerin schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn ist eine Fußgängerin in München schwer verletzt worden. Die 51-Jährige ging zwischen stehenden Autos hindurch und wollte schließlich die Gleise der Straßenbahn überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie von der Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert. Schwer verletzt wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Fahrgäste in der Bahn wurden durch die Notbremsung am Montag nicht verletzt.

Straßenbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis