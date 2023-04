Nach Tarifeinigung: Wer verdient jetzt wie viel?

Der Tarifstreit im Öffentlichen Dienst ist beendet. Gewerkschaften, Bund und Gemeinden konnten sich nun doch auf neue Gehälter einigen. Die Ergebnisse im Überblick.

Nach langen Verhandlungen und zahlreichen Streiks haben sich Bund, Kommunen und Gewerkschaften im Tarifstreit am späten Samstagabend in Potsdam auf höhere Tarife geeinigt. Etwa 2,5 Millionen Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes erhalten eine der größten Tariferhöhungen seit Jahrzehnten.

Die Einigung sieht unabhängig vom Beruf steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro in mehreren Stufen vor. 1240 Euro davon sollen bereits in diesem Juni fließen, weitere 220 Euro dann jeweils in den Monaten von Juli bis Februar 2024. Studierende, Auszubildende und Praktikanten erhalten im Juni einmalig 620 Euro und danach 110 Euro monatlich bis Februar 2024. Auch sie müssen die Zahlungen nicht versteuern.

Tarifeinigung im Öffentlichen Dienst: So ändern sich Gehälter

Zusätzlich gibt es Lohnerhöhungen. Wie viel die Beschäftigten in verschiedenen Berufen genau verdienen, veranschaulicht Verdi auf seiner Internetseite. Anhand von Beispielen veranschaulicht die Gewerkschaft, wie sich die Monatsgehälter je nach Beruf ändern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Erzieherinnen und Erzieher in der Gehaltsstufe S8a, Stufe 6 verdienen aktuell nach Tarif monatliche 3980 Euro brutto. Ab März 2024 sollen sie 4409 Euro erhalten. Das bedeutet ein Plus von 10,8 Prozent. Pflegekräfte in der Gehaltsstufe P8, Stufe 4 haben bislang 3448 Euro monatlich erhalten. Ab März 2024 werden es 3849 Euro sein. Das sind 11,6 Prozent mehr. Verwaltungsangestellte verdienen künftig 12 Prozent mehr. Ihr Lohn steigt von monatlich 3251 Euro auf 3640 Euro.

Busfahrerinnen und Busfahrer in Nordrhein-Westfalen der Gehaltsstufe EG 5, Stufe 4 verdienen bislang 3052 Euro brutto. Im März wird ihr Gehalt um 12,4 Prozent auf 3431 Euro angehoben. Das Gehalt von Müllwerkerinnen und Müllwerkern der Gehaltsstufe EG 3, Stufe 3 steigt von aktuell 2661 Euro auf künftig 3018 Euro. Kraftwerkerinnen und Kraftwerker der Gehaltsstufe EG 7, Stufe 1 bekommen ab März 2024 3694 Euro monatlich, statt bislang 3302 Euro. Für Netzmonteurinnen und -monteure der Gehaltsstufe EG 5, Stufe 1 steigt der Lohn von 2878 Euro auf 3248 Euro. Auszubildende zur Gärtnerin oder zum Gärtner verdienen aktuell im zweiten Lehrjahr 1118 Euro. Ab März 2024 steigt der Lohn um 150 Euro.

Verdi rechnet 2025 mit neuen Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst

Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags beträgt 24 Monate. Verdi rechnet ab Januar 2025 mit neuen Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst.