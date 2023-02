Die Streikwoche im öffentlichen Dienst beginnt – auch in Bayern

Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind noch kein Stück weitergekommen. Nun weiten die Angestellten von Bund und Kommunen die Streiks aus. Es beginnt eine Streikwoche.

Angestellte aus dem öffentlichen Dienst machen ernst: Die Streikwoche hat begonnen. "Gibt es kein Angebot, dann ziehen wir die Streikwesten an", hatte die Drohung der Gewerkschaften in Richtung der Kommunen gelautet. Nun gab es beim ersten Treffen kein Angebot. Die Folge sind nun Streiks, welche bundesweit in den Kommunen und beim Bund ausgeweitet werden sollen. Für Bürgerinnen und Bürger kann das weitreichende Folgen haben. Auch in Bayern.

Streik im öffentlichen Dienst 2023: Kommunen in Bayern betroffen

Laut Verdi werden von den Streiks im öffentlichen Dienst Kommunen in den folgenden Regionen Bayerns betroffen sein:

Niederbayern

Oberpfalz

Oberfranken

Mittelfranken

Unterfranken

Öffentlicher Dienst: Streiks können weitreichende Folgen haben

Die Streiks im öffentlichen Dienst können weitreichende Folgen haben, welche Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag zu spüren bekommen. Es kann beispielsweise der Fall sein, dass Mülltonnen nicht mehr geleert werden und Kitas geschlossen bleiben. Auch Stadtverwaltungen bis hin zu Schifffahrtsämtern schließen ihre Tore.

Ein weiteres Problem können Streiks von Pflegekräften kommunaler Kliniken sein. Die Gewerkschaft hat mit den Betreibern der Kliniken allerdings Notdienstvereinbarungen abgeschlossen. Dadurch soll die Versorgung der Patientinnen und Patienten gewährleistet sein. Zu den Streik-Aktionen ruft der bayerische Beamtenbund auf. Die Gewerkschaften wollen den Freistaat aber nicht komplett lahmlegen.

Streiks 2023 – öffentlicher Dienst: Wie laufen die Tarifverhandlungen?

Die Forderungen der Gewerkschaften sind hoch. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sollen 10,5 Prozent mehr Geld verdienen. Mindestens sollen es 200 Euro im Monat mehr sein. Die Forderung betrifft 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst.

Die Verhandlungen sollen Mitte nächster Woche in Potsdam fortgesetzt werden. Die Arbeitgeber hatten beim ersten Treffen erklärt, dass die Forderung nicht finanzierbar sei. Sie verurteilen die Warnstreiks. Beide Positionen liegen derzeit wohl weit auseinander. Sollte es in der zweiten Runde der Verhandlungen, die am 22. und 23. Februar stattfindet, keine Annäherung geben, droht wohl eine Ausweitung der Warnstreiks. Dann könnte auch der bayerische Nahverkehr betroffen sein. Es ist nämlich auch der Tarifvertrag für das Personal von Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen ausgelaufen.

