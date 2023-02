Streiks im Öffentlichen Dienst: Wie laufen die Verhandlungen?

Die Streiks im Öffentlichen Dienst sind in vielen Städten deutlich spürbar. Nun beginnt die zweite Verhandlungsrunde. Kann es eine schnelle Lösung im Tarifstreit geben?

Der Nahverkehr kommt zum Erliegen, die Mülltonnen werden nicht geleert, Ämter bleiben zu: Die Streiks im Öffentlichen Dienst haben mitunter weitreichende Folgen. Verdi hat nun mit weiteren Warnstreiks gedroht, falls es bei den Tarifverhandlungen keinen Durchbruch gibt. Die Gewerkschaft befindet sich mit dem Bund und Kommunen in einem Tarifstreit. Am Mittwoch und Donnerstag findet die zweite Verhandlungsrunde in Potsdam statt.

Streiks im Öffentlichen Dienst drohen: Forderungen und Stand der Verhandlungen

Die Forderungen der Gewerkschaft sind hoch. Verdi und Beamtenbund fordern für die rund 2,5 Millionen Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn. Mindestens sollen es 500 Euro im Monat sein. Durch den Mindestbetrag soll sichergestellt werden, dass die unteren Entgeltgruppen einen prozentual höheren Gehaltsanstieg erhalten können.

Der Bund erklärte, dass diese Forderung nicht finanziert werden könne. Die Parteien lagen nach der ersten Verhandlungsrunde offenbar noch weit auseinander. Frank Werneke, Verhandlungsführer von Verdi, erwartet in der zweiten Verhandlungsrunde nun "substanzielle Vorschläge" zu einer möglichen Lösung des Tarifstreits. Diese sollen von den Verhandlungsführerinnen Nancy Faeser (vertritt den Bund) und Karin Welge (Kommunen) kommen. "Alles andere wäre sehr enttäuschend und würde eine Ausweitung der Warnstreiks nach sich ziehen", sagte Werneke der Rheinischen Post. Werneke brachte bereits eine Urabstimmung ins Spiel, welche beim Scheitern der dritten Verhandlungsrunde Ende März ins Rollen gebracht werden könnte. Zuvor würden die Warnstreiks ausgeweitet werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Öffentlicher Dienst: Streiks 2023 bringen weitreichende Folgen mit sich

Niklas Benrath, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), warf Verdi vor, den Konflikt unnötig zu eskalieren. Am Dienstag hatten Beschäftigte in zahlreichen Städten in ganz Deutschland ihre Arbeit niedergelegt. In Hannover war der Nahverkehr schwer beeinträchtigt, in München und Stuttgart streikten Müllabfuhr und Straßenreinigung.

Besonders brisant ist die Lage im Saarland. Dort legten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenhäusern ihre Arbeit nieder. In den Kliniken wurden Notdienstbesetzungen eingerichtet. Operationen, welche aus medizinischer Sicht nicht akut sind, wurden verschoben.