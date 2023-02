Keine Einigung im Tarifstreit: Wo drohen am Montag Streiks?

Auch in der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifstreit für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst kam es zu keiner Einigung. Die Folge sind weitere Warnstreiks.

Von Kitas bis Flughäfen: Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst haben in den vergangenen Wochen viele Menschen in Deutschland betroffen – und es ist kein Ende in Sicht. Auch die zweite Verhandlungsrunde im Tarifstreit führte zu keiner Einigung zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Beamtenbund dbb auf der einen und Bund und Kommunen auf der anderen Seite.

Die Verhandlungsrunde endete zwar mit einem konkreten Angebot von Bund und Kommunen, doch die Gewerkschaften wiesen dieses umgehend als unzureichend zurück und kündigten weitere Warnstreiks an. Offenbar hätten die zurückliegenden Aktionen und Proteste nicht ausgereicht, um die Arbeitgeber zum Umdenken zu veranlassen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke. "Dann werden wir eine Schippe drauflegen."

Öffentlicher Dienst: Streiks am Dienstag in Bayern geplant

Schon am kommenden Montag soll es so weit sein. Verdi rief alle Tarifbeschäftigten im Öffentlichen Dienst unter anderem im Großraum Köln, Bonn und Leverkusen zum ganztägigen Warnstreik auf. In der Region werde es zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kommen.

Auch an den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, Köln-Bonn und Düsseldorf, soll gestreikt werden. Am Flughafen Köln-Bonn würden die ersten Beschäftigtengruppen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit der Arbeitsniederlegung beginnen, teilte Verdi NRW am Freitagmorgen mit. Kurz darauf starten am Flughafen Düsseldorf Warnstreiks. Durch die Schichtdienste endeten die Warnstreiks an den beiden Airports in der Nacht von Montag auf Dienstag, so die Gewerkschaft.

Am Dienstag sollen die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst dann in Bayern ausgeweitet werden. Diese sollen die ganze Bandbreite des Öffentlichen Dienstes von Abfallwirtschaft und Parkraumüberwachung bis zu den Kitas erfassen. Die Intensität der Warnstreiks werde sich über die kommenden Wochen bis zur nächsten Verhandlungsrunde ab dem 27. März steigern, hieß es.

Streik im Öffentlichen Dienst: Flughäfen schon vergangene Woche betroffen

Erst am vergangenen Freitag hatten Warnstreiks von Verdi an sieben deutschen Flughäfen für gut 2340 Flugabsagen gesorgt. Die Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart und Hamburg hatten alle regulären Passagierflüge eingestellt. Auch die Flughäfen Bremen, Hannover und Dortmund waren von dem Streik betroffen.

Wegen zersplitterter Dienstleister ist der Luftverkehr extrem streikanfällig, weil viele kleine, sicherheitsrelevante Gruppen streikmächtig genug sind, den Betrieb lahmzulegen. Es reicht im Grunde der Streik der Flughafenfeuerwehr, um den gesamten Betrieb stillzulegen.

Warnstreik im Öffentlichen Dienst: Das fordert Verdi

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern in den laufenden Tarifverhandlungen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. So soll verhindert werden, dass die hohe Inflation einen großen Anteil der Reallöhne auffrisst. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen die Forderung als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

Die Arbeitgeber hatten laut Verdi bei den Verhandlungen ein Angebot vorgelegt, das eine tabellenwirksame Erhöhung von drei Prozent Ende 2023 und zwei Prozent Mitte 2024 über eine Laufzeit von 27 Monaten vorsieht. Dazu kommt eine Inflationsausgleichsprämie in zwei Raten von 1500 und 1000 Euro. Das sei laut Werneke aber nicht nachhaltig. "Die Preise bleiben auch dann noch hoch, wenn die Prämien längst nicht mehr wirken." Vom 27. bis zum 29. März gehen die Verhandlungen in Potsdam in die dritte Runde.