Immer mehr Menschen nutzen Busse auf Abruf

Die sogenannten On-Demand-Busse in Teilen des Rhein-Main-Gebiets werden immer beliebter. Zwei Millionen Fahrgäste seien mit den Shuttle-Angeboten unterwegs, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) in Hofheim mit. Damit habe sich die Zahl in weniger als einem Jahr verdoppelt. Die Shuttles auf Abruf gibt es bislang in den Städten Frankfurt, Limburg, Hofheim, Idstein, Kelsterbach, Darmstadt, Hanau und Taunusstein sowie den Landkreisen Offenbach, Darmstadt-Dieburg und Main-Kinzig. Für den 6. und 7. September bietet der RMV für jeden Fahrgast jeweils eine kostenfreie Fahrt an.

Die insgesamt über 150 E-Busse können über eine App gebucht werden. Wer die Shuttles auf Abruf nutzt, fährt entweder allein oder mit anderen Fahrgästen, die zu ähnlichen Zeiten die gleichen Fahrtziele haben. So sollen die Menschen keine privaten Autos mehr als Ergänzung für den öffentlichen Nahverkehr benötigen, wie etwa für den Weg zum Bahnhof. Mitte der 2030er Jahre sollen die On-Demand-Busse autonom, also ohne Fahrer unterwegs sein können.