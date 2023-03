Ex-Manager klagt gegen die Brauerei Oettinger

Plus Anfang 2022 musste ein Geschäftsführer der Brauerei von heute auf morgen gehen. Warum das Unternehmen der Ansicht ist, dass er für die hohen Stromkosten verantwortlich ist.

Was sich da zusammenbraut, schmeckt der Bierindustrie nicht: Die Deutschen trinken immer weniger Bier. Die Krisen, die sich zuletzt aneinandergereiht haben, bereiten in der gesamten Industrie Kopfzerbrechen. Der Wirtschaft geht es aufgrund von Pandemie und Angriffskrieg entsprechend schlecht. In der angespannten Lage folgen auf Fehler personelle Konsequenzen. In der Brauerei-Gruppe Oettinger führte eine Kündigung sogar bis vor Gericht.

Klage nach Kündigung gegen Oettinger-Brauerei

Ein ehemaliger Geschäftsführer wurde vor gut einem Jahr fristlos entlassen, weil er die Strompreise aus den Augen verloren haben soll. Der Mann klagte gegen die Kündigung. Oettinger warf ihm vor, dass er es versäumt hatte, rechtzeitig Stromeinkäufe zu tätigen. Der ursprüngliche Liefervertrag mit Festbeträgen pro Megawattstunde sei Ende 2021 ausgelaufen. Als Verantwortlicher hätte er spätestens im Sommer 2020 handeln und Strom für 2022 und die Folgejahre einkaufen müssen, so die Brauerei. Hinweise auf Strompreissteigerungen, auch vom damaligen Versorgungsunternehmen, habe der Kläger ignoriert, was zu entsprechenden Zusatzkosten im Unternehmen geführt habe. Weiter habe er sich nicht rechtzeitig um eine ausreichende Bevorratung mit Getränkedosen gekümmert. Auf Nachfrage äußert sich Oettinger nicht zur Klage, es handle sich um ein laufendes Verfahren, so die Begründung. Am Landgericht Augsburg einigten sich die Anwälte auf einen Vergleich.

Pia Kollmar ist Vorsitzende des Beirats und Mehrheitsgesellschafterin von Oettinger. Foto: Pia Kollmar

Auch abseits von diesem Fall gab es ein regelrechtes Stühlerücken in der oberen Etage der Brauerei. Ein zwischenzeitlich eingestellter, führender Manager schaffte es nicht einmal in die Unternehmens-Mitteilungen, so schnell war er wieder weg. Ende 2022 wurde Hauptgesellschafterin Pia Kollmar aus der Geschäftsführung als Vorsitzende in den Beirat beordert.

Nun führt neben Peter Böck ein Mann die Brauerei, der mit der Getränkewirtschaft eher weniger zu tun hat, dafür aber mit Firmensanierungen: Gino Biondi. Er war als Manager bei Deutz und John Deere tätig. Gino Biondi leitet seit Ende Dezember 2022 die Bereiche Technik, Finanzen, Einkauf, IT und Personal. Pia Kollmar sagt zu dieser Personalie: "Seit Beginn des Jahres arbeite ich als Beiratsvorsitzende daran mit, die Brauerei in die Zukunft zu führen. Für das operative Geschäft hat Gino Biondi meine Aufgaben in der Geschäftsführung übernommen." Er werde sich zunächst einen vollumfänglichen Überblick verschaffen und mit Geschäftsführer Peter Böck (Vertrieb und Marketing) die entsprechenden Schritte in die Wege leiten.

Mittelständische Brauerei-Branche nach Kostenexplosionen unter Druck

Wie stark die mittelständische Brauerei-Branche unter Druck steht, zeigt das Beispiel Oettinger sehr anschaulich. Pia Kollmar kämpfte 2022 für den Erhalt des Oettinger Standorts in Gotha. Im Rahmen der Umstrukturierung hätte das Werk geschlossen werden sollen. Es kam nicht aus den roten Zahlen. Hunderte Arbeitsplätze standen auf dem Spiel. Schließlich gelang es der Oettingerin, den Standort an Paulaner zu verkaufen. Was die Belegschaft vor der Arbeitslosigkeit rettete, kostete Kollmar ihren Job. Aus Firmenkreisen ist zu erfahren, dass hinter den Kulissen nicht alle mit dem Verkauf einverstanden waren.

Nach den Umstrukturierungen soll die Brauerei, die 2020 rund 334 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, nun in ruhigere Fahrwasser gelangen. Doch die Voraussetzungen dafür sind schwierig. "Die gesamte, in Deutschland noch mittelständisch geprägte Brauwirtschaft hat schwere Zeiten vor sich. Auf den Punkt gebracht: Kostenexplosionen in einem rückläufigen Markt", sagt Beiratsvorsitzende Pia Kollmar. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts betrug der Bierabsatz 2022 nur noch 87,6 Millionen Hektoliter. 2018 tranken die Deutschen noch 94 Millionen Hektoliter.