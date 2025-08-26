Oettinger-Chef erwartet Brauereisterben: „Es wird auch die Großen treffen“

Herr Blaschak, bei Oettinger scheinen die Gespräche mit der Gewerkschaft NGG zum Haustarifvertrag festgefahren zu sein. Es wird erneut gestreikt. Weshalb sind die Verhandlungen so schwierig?

STEFAN BLASCHAK: Es ist schwierig, mit Leuten zu reden, die nur auf Mitgliedsbeiträge hoffen. Das Gewerkschaftsmodell ist von gestern und die NGG macht es sich aus meiner Sicht zu einfach. Sie kommuniziert, dass wir 0,0 Prozent Lohnerhöhung bieten, die Manteltarifverträge kündigen und dass alle Beschäftigten mehr arbeiten sollen. Das ist plakativ und lässt sich gut ins Schaufenster stellen. Aber damit spaltet man die Menschen, damit spaltet man die Gesellschaft! Das halte ich für falsch. Die Wahrheit ist eine andere.

Was ist für Sie die Wahrheit?

BLASCHAK: Bezahlte Sonderschichten sind kein Entgegenkommen der NGG, sondern üblich in Saisonbetrieben wie dem unseren und praktizierter Alltag. Bei Oettinger Getränke haben wir aus historischen Gründen zudem verschiedene Manteltarifverträge an den Standorten Oettingen, Mönchengladbach und Braunschweig. Das ist nicht nur schwer zu erklären, es ist auch nicht fair. Unser Ziel ist es, die unterschiedlichen Konditionen – die bis zu zwanzig Jahre alt sind – auf einen Nenner zu bringen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

BLASCHAK: Ich möchte hier nicht ins Detail gehen, aber wenn die Beschäftigten an einem Standort 37 Stunden in der Woche arbeiten und am anderen Standort 38 Stunden, dann muss das angeglichen werden. Angleichen wollen wir auch Zusatzleistungen wie Extra-Urlaubstage für ältere Beschäftigte, den sogenannten Opa-Urlaub. Das können bis zu 15 Tage sein, so dass mancher Beschäftigte auf 45 Tage Urlaub im Jahr kommt. Es muss mehr Augenmaß herrschen. In der letzten Verhandlungsrunde am 21. August hatten wir uns mit der NGG angenähert, es ist ein schwebendes Verfahren. Dass sie nun zum dritten Mal zum Streik aufgerufen hat, anstatt endlich gemeinsam eine Einigung zu erarbeiten, zeugt von maßlosem Eigennutz und unfassbarer Realitätsverweigerung.

Ihr Ziel ist eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. Weshalb ist Ihnen dieser Punkt so wichtig?

BLASCHAK: Ja, 40 Stunden wären noch besser als 38. Wir müssen produktiver werden. Rund 50 Prozent unseres Umsatzes kommen aus dem Ausland. Oettinger-Getränke-Produkte gibt es in rund 100 Ländern auf der Welt. Wir exportieren zum Beispiel nach China, alkoholfreie Getränke gehen nach Saudi-Arabien. Und es freut mich, wenn mir ein Bekannter aus Costa Rica ein Bild mit einer Oettinger-Dose schickt, die es dort zu kaufen gibt. Unser Unternehmen spielt in der Liga der großen Getränkehersteller weltweit. Das sind unsere Wettbewerber. Diese aber produzieren in Ländern mit völlig anderen Bedingungen am Arbeitsmarkt. Um hier bestehen zu können, müssen wir produktiver werden. Das geht unter anderem über die Arbeitszeit. Über Generationen hat man in Deutschland gewusst, dass Wohlstand über Leistung entsteht. Heute geht dieses Wissen meines Erachtens verloren. Nur ein Beispiel: Bei der Bahn mag sich 2024 der Gewerkschaftschef mit der Trillerpfeife gefreut haben, dass er die 35-Stunden-Woche plus eine deutliche Lohnerhöhung durchgesetzt hat. Danach aber kündigte die Bahn Milliardenverluste und den Abbau von 30.000 Stellen an. Nicht die Gewerkschaft musste die Konsequenzen ausbaden.

Ihre Kritik geht also über den Tarifkonflikt hinaus, oder?

BLASCHAK: In den Tarifverhandlungen reden wir über Entgelterhöhungen. Entgelterhöhungen können aber kein Automatismus sein, wenn die Rahmenbedingungen für den Mittelstand so schlecht sind wie jetzt. Mit rund 800 Beschäftigten in Deutschland sind wir ein mittelständisches Unternehmen. Es sind schöne Bilder, wenn sich Bundeskanzler Friedrich Merz mit den Dax-Konzernchefs trifft. Diese Unternehmen machen aber meist mehr als 85 Prozent ihres Umsatzes im Ausland, das kann der Mittelstand nicht. Ich hätte auch gerne die Steuersätze, die Apple zahlt. Der Mittelstand müsste eigentlich auf die Barrikaden gehen.

Die NGG verweist darauf, dass Oettinger Getränke profitabel wirtschaftet. Sie schlagen sich doch ganz gut, oder?

BLASCHAK: Unser Ziel ist es, das Unternehmen stabil und profitabel zu halten. Das ist uns in den vergangenen zwei Jahren gelungen. Ja, Gott sei Dank verdienen wir wieder Geld, das ist im Sinne unserer Beschäftigten. Ein profitables Unternehmen ist ein sicheres Unternehmen. Sicher für die Arbeitsplätze, sicher für Investitionen, sicher für die eigenständige Ausrichtung. Heute haben wir mehr Eigenkapital als Bankverbindlichkeiten. Das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Wir entscheiden, was wir tun! Wir entscheiden über unsere Zukunft!

Die Lage der Brauereien ist tatsächlich nicht einfach. Fast alle berichten von nachlassendem Durst nach Bier. Mit welcher Entwicklung rechnen Sie?

BLASCHAK: Der Bierabsatz war bisher recht konstant um zwei bis drei Prozent pro Jahr gesunken. Dieses Jahr aber erleben wir einen Erdrutsch. Der Markt ist um 7 bis 7,5 Prozent eingebrochen. Die Branche verlor allein im ersten Halbjahr 2025 im Inland rund 2,6 Millionen Hektoliter, das entspricht etwa drei Millionen Dosen pro Tag! Es kommt eine Generation nach, die sich viel stärker mit Gesundheit auseinandersetzt. Die Welt der Brauereien bröckelt, bei den Kleinen sehen wir fast täglich Insolvenzen, es wird auch die Großen treffen. Oettinger Getränke muss darauf reagieren. Deshalb sind wir längst vom Bierbrauer zum Getränkehersteller geworden.

In welchen Getränken sehen Sie Zukunft?

BLASCHAK: Helles Bier boomt. Das werden wir in Oettingen künftig zusätzlich in der bauchigen Euro-Glasflasche abfüllen, die derzeit zurückkommt. Die Investitionen sind genehmigt. Bei den alkoholfreien Getränken denken wir, dass es keinen Sinn hat, nochmals eine Cola oder eine gewöhnliche Limo mehr auf den Markt zu bringen. Es wartet keiner auf schlichte Softdrinks. Wir setzen auf neue Produkte mit Mehrwert. Unser OeWater zum Beispiel ist mit Proteinen angereichert. Und wir versprechen uns viel von unserer OeLemonade, die Ballaststoffe enthält. Für Oettinger Getränke ist das eine Revolution.

Eine Revolution, weshalb?

BLASCHAK: Früher haben wir wie die anderen Bier gebraut, nur günstiger. Heute sind wir die Ersten, die Getränke mit Proteinen und Ballaststoffen auf den Markt bringen. Wir sind First Mover. Und das nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in China, wo wir ein OeTea-Teegetränk planen.

Hätte man mit Investitionen die Produktion in Braunschweig retten können, die bald verlagert werden soll?

BLASCHAK: Wir müssen die Entwicklung der Branche im Blick behalten. Derzeit ist Deutschland bei 80 Millionen Hektolitern Bierausstoß. Es gibt Marktteilnehmer, die sagen, dass es in fünf Jahren 65 Millionen Hektoliter sein werden. Die Brauereien werden wie Fliegen von der Wand fallen. Die Entscheidung zu Braunschweig tut mir extrem weh, die Menschen dort haben einen hervorragenden Job gemacht. Aber ich weiß, was kommen wird, und muss das Unternehmen langfristig ausrichten.

Oettinger Getränke ist bekannt für günstige Preise. Ist es damit bald vorbei?

BLASCHAK: Auf keinen Fall. Sogenannte Premiummarken verkaufen heute ihre Kästen im Schnitt zu 80 Prozent im Sonderangebot. Bei uns ist nur ein kleiner Teil Aktionsware. Wir verkaufen 70 Prozent zum regulären Preis von beispielsweise 9,49 Euro, 9,99 Euro oder 10,49 Euro. Mit Rohstoffen und Verfahren, die bei uns allen Großen nahezu identisch sind! Unser Motto ist „Getränke. Fair. Für alle“, dabei bleiben wir.

Zur Person Stefan Blaschak, 56, ist in Berlin geboren, er wohnt in Recklinghausen und Nördlingen. Der studierte Betriebswirt hat eben erst einen zusätzlichen Bachelor (FOM) als Wirtschaftsjurist abgeschlossen und ist bekennender Schalke-Fan. Oettinger Getränke hat in Deutschland rund 800 Beschäftigte, davon 440 in Oettingen im bayerischen Landreis Donau-Ries und braut 6,6 Millionen Hektoliter Bier im Jahr.