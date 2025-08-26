Unbekannter Weltmarktführer: Diese Nudeln haben Sie wahrscheinlich schon gegessen

Eine gute Nudel braucht nur wenige Zutaten. Hartweizengrieß, Salz, Wasser, das war es im Wesentlichen. Die Kunst besteht darin, das richtige Mischungsverhältnis zu finden, dem Teig die richtige Form zu geben und die Nudel auf den Punkt zu kochen. Bissfest soll sie sein. Ein Unternehmen, dem dies angesichts des bisherigen Erfolges besser als anderen gelungen ist, befindet sich in Schwaben. Allerdings ist der Maßstab hier, in Offingen im Kreis Günzburg, ein anderer. Rund 120 Tonnen Nudeln stellt das international aufgestellte Unternehmen Ebrofrost jeden Tag her. Genug, um 480.000 Leuten zu einem guten Mittagessen zu verhelfen. Der Appetit auf Nudeln ist weltweit groß. Jetzt schickt sich das Unternehmen an, die Produktion in Schwaben zu verdoppeln.

