TV-Star Diana Körner verzichtet beim Wiesn-Besuch auf Tracht

Schauspielerin Diana Körner besucht gerne das Oktoberfest - allerdings nicht im Dirndl. «Ich habe gar kein Dirndl», erzählte sie der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 80. Geburtstag (24. September). «Das wäre für mich eine Art Verkleidung.» Die Schauspielerin lebt zwar seit Jahrzehnten in München und sagt: «Ich liebe Bayern», aufgewachsen ist sie aber in Magdeburg, Berlin und Frankfurt.

Ein- oder zweimal gehe sie jedes Jahr auf das Oktoberfest. «Ich muss nicht unbedingt mitten im Zelt sitzen, aber die Wiesn ist eine bayerische, kulturelle Angelegenheit, die ich einmalig finde.» Wenn man sich auf die Wiesn-Atmosphäre einlässt, hat man eine vergnügliche Zeit, wie sie sagt.

Diana Körner ist aus zahlreichen Fernseh- und Theaterproduktionen bekannt. Zurzeit ist sie in der ARD-Serie «WaPo Bodensee» zu sehen.

Das Oktoberfest in München ist am Samstag eröffnet worden. An die sechs Millionen Besucher aus aller Welt werden bis zum 6. Oktober auf der Theresienwiese erwartet.