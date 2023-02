Amazon Rechnungsadresse ändern - so geht es

Amazon-Kunden können die Rechnung einer Bestellung an eine andere Adresse senden lassen als die Ware. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Wer bei Amazon etwas kauft, benötigt die Ware und die dazugehörige Rechnung meist am selben Ort. Rechnungs- und Lieferadresse sind dann identisch. Aber was, wenn man bei Amazon ein Geschenk bestellt, das direkt zum Beschenkten gesendet werden soll? Oder wenn man für eine andere Person außerhalb des eigenen Haushaltes etwas bestellt und die Rechnung trotzdem an den Käufer gehen soll? Für solche Fälle können Kunden die Rechnungsadresse einer Bestellung bei Amazon ändern. Wie das geht, ist in diesem Artikel beschrieben.

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten - beziehungsweise drei Anwendungsfälle: Entweder soll die Rechnungsadresse dauerhaft geändert werden oder die Änderung betrifft nur eine bestimmte Bestellung. Der dritte Fall ist das nachträgliche Ändern einer Rechnungsadresse für eine bestimmte Bestellung.

Amazon Rechnungsadresse ändern: dauerhaft

Die dauerhafte Änderung der Rechnungsadresse ist mit wenigen Klicks gemacht. Dafür gehen Sie wie folgt vor:

Loggen Sie sich in Ihrem Konto bei Amazon.de ein. Dafür benötigen Sie ihre Kontodaten.

In der obersten Leiste finden Sie ein Feld, in dem Sie begrüßt werden, außerdem steht dort "Konto und Listen"

Wählen Sie in dem erscheinenden Menü das Feld "Mein Konto" aus.

Öffnen Sie "Meine Zahlungen" und dort den Reiter "Deine Zahlungsarten".

Klicken Sie in der Liste "Wallet Karten & Konten" das Konto an, dessen Rechnungsadresse Sie ändern möchten.

Sie ändern möchten. Auf der rechten Bildschirmhälfte öffnen sich nun Details zum Konto, inklusive der Rechnungsanschrift. Klicken Sie auf "Bearbeiten".

Im nun geöffneten Fenster klicken Sie bei der aufgeführten bisherigen Rechnungsadresse auf "Ändern".

auf "Ändern". Tragen Sie die neue gewünschte Adresse ein. Ist die gewünschte Adresse bereits bei Amazon verwendet worden, können Sie die Adresse einfach aus der Liste auswählen.

verwendet worden, können Sie die Adresse einfach aus der Liste auswählen. Klicken Sie auf "Diese Adresse verwenden" und bestätigen Sie die Änderungen durch "Speichern".

Damit ist die Rechnungsadresse für das ausgewählte Konto dauerhaft geändert.

Amazon Rechnungsadresse ändern: für eine einzelne Bestellung ändern

Soll - wie etwa im Fall einer Geschenkebestellung - die Adresse nicht dauerhaft, sondern nur für eine einzelne Bestellung geändert werden, ist auch dies möglich. Die Änderung der Rechnungsadresse erfolgt dann im Bestellprozess selbst:

Im Laufe der Bestellung gelangen Sie zum Abschnitt „Zahlungsart“.

Dabei wird Ihnen die aktuell eingerichtete Rechnungsadresse angezeigt.

angezeigt. Klicken Sie auf den blauen Button mit der Aufschrift „ Rechnungsadresse “.

“. Ist die gewünschte Adresse bereits bei Amazon verwendet worden, können Sie die neue Rechnungsadresse einfach aus der Liste auswählen.

verwendet worden, können Sie die neue einfach aus der Liste auswählen. Handelt es sich um eine noch nicht verwendete Adresse, können Sie diese über den zugehörigen Button hinzufügen.

Damit ist die Rechnungsadresse für diese eine Bestellung geändert.

Amazon Rechnungsadresse ändern: nachträglich für eine einzelne Bestellung

Hat man den oben beschriebenen Schritt verpasst und die Bestellung bereits abgesendet, kann man kurze Zeit später noch die Rechnungsadresse ändern. Die Bestellung darf dafür jedoch von Amazon noch nicht bearbeitet worden sein.