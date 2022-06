Modekette

vor 32 Min.

Orsay schließt alle deutschen Filialen – und kündigt über tausend Mitarbeitern

Die Modekette Orsay schließt ihre Filialen in Deutschland.

Orsay wird alle Filialen in Deutschland schließen. Die Modekette soll durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine in Schwierigkeiten gekommen sein. Das betrifft nun auch 1200 Mitarbeiter.

Von Lukas von Hoyer