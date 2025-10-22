Verkaufspläne gescheitert: Das Osram-Werk in Schwabmünchen wird geschlossen

Am 22. Oktober 2025 wird im negativen Sinn bayerische Industriegeschichte geschrieben: Nach dem Aus für das Augsburger Osram-Produktions-Werk im Jahr 2018 wird der Osram-Standort in Schwabmünchen südlich von Augsburg bis Ende 2027 geschlossen. Davon betroffen sind etwa 270 Beschäftigte, wobei rund 60 Mitarbeitende, die Leuchtstoffe für LEDs entwickeln und herstellen, ein Angebot für eine Stelle am großen Regensburger Standort bekommen. Damit produziert Osram in Bayerisch-Schwaben nicht mehr.

Den Beschluss der Firmen-Leitung kritisierten am Mittwoch der Schwabmünchener Osram-Betriebsratsvorsitzende Armin Hafner und die Augsburger IG-Metall-Chefin Ferdije Rrecaj, gegenüber unserer Redaktion. Rrecaj sagte: „Die Entscheidung kann ich nicht verstehen, da die Belegschaft Beiträge zur Entlastung erbracht und Innovationen vorangetrieben hat.“ In Schwabmünchen arbeiten viele ältere Beschäftigte, aber auch jüngere Mitarbeitende, wird an dem Standort doch ausgebildet.

Damit haben sich Pläne zerschlagen, den Großteil des Werkes an die Firma Wolfram Industrie aus Nußdorf bei Traunstein zu verkaufen. Davon wären etwa zwei Drittel der Osram-Beschäftigten in Schwabmünchen betroffen gewesen. Auch Firmen aus der Rüstungsindustrie, mit denen es Gespräche über eine Übernahme des Werkes gab, griffen nicht zu. Rainer Barthel, Geschäftsführer der Osram GmbH, hatte im Oktober vergangenen Jahres die Veräußerungspläne bestätigt. Am Mittwoch verwies er in einer Pressekonferenz darauf, das traditionelle Geschäft sei „extrem rückläufig“. Hintergrund: Der Standort leidet etwa darunter, dass herkömmliche Autoscheinwerfer zunehmend von LEDs abgelöst werden. Weil der Markt schrumpft, steigt der Preisdruck, zumal auch chinesische Wettbewerber durch Trumps Zollpolitik verstärkt nach Europa liefern.

Tränen in den Augen: Osram-Werk in Schwabmünchen wird geschlossen

In Schwabmünchen produziert Osram traditionell Vorprodukte, die etwa bei der Herstellung von Kinolampen, Backofen-Glühbirnen oder Autoscheinwerfern gebraucht werden. Es handelt sich vor allem um Drähte und Stäbe aus Molybdän und Wolfram. Barthel berichtete, Mitarbeitende hätten sehr emotional auf die Nachricht reagiert. Manche seien überrascht gewesen. Der Manager hat auch Tränen in den Augen einiger Beschäftigter ausgemacht. Barthel sagte: „Wir haben hervorragende Mitarbeiter in Schwabmünchen.“

Das Osram-Werk in Schwabmünchen wurde immer wieder modernisiert. Auf einer Osram-Internetseite, die sich an junge Menschen wendet, die an einem Ausbildungsplatz interessiert sind, wird das deutlich. Dort ist von einem Standort die Rede, der ein Sprungbrett in die Zukunft sei und an dem die Digitalisierung gezielt vorangetrieben werde. So hat Osram in Schwabmünchen früh auf den modernen Mobilfunkstandard 5G, Anwendungen für Künstliche Intelligenz und 3D-Brillen gesetzt. Verantwortliche des Unternehmens wiesen immer wieder stolz darauf hin, dass in fast jedem Smartphone ein Leuchtmittel aus Schwabmünchen für die Taschenlampen-Funktion stecke. Nun geht das Licht in Schwabmünchen aber aus.

Alle Fortschritte halfen nichts

Arbeitnehmer-Vertreter Hafner erkennt zwar den Auftragsrückgang im klassischen Geschäft an, kann aber trotzdem die Schließung des Werks nicht nachvollziehen. Immer wieder hatte das Unternehmen versucht, den Standort besser auszulasten, und dabei Fortschritte erzielt. Am Ende reichte es nicht. Osram-Mann Barthel versicherte: „Wir haben Millionen-Beträge in das Werk investiert.“

Die Entwicklung des Schwabmünchener Standortes erinnert an das tragische Schicksal des Augsburger Osram-Werks. Das vom chinesischen Eigentümer Ledvance beschlossene Aus konnte nicht mehr abgewendet werden. Der Osram-Standort in Schwabmünchen, der 1961 gegründet wurde, blieb bestehen, als 2020 der österreichische Sensor-Spezialist AMS das traditionsreiche deutsche Lichttechnik-Unternehmen Osram übernahm.

Der Hauptsitz des börsennotierten AMS-Osram-Konzerns liegt in Premstätten bei Graz. Laut Homepage beschäftigt der österreichisch-deutsche Konzern weltweit rund 19.700 Frauen und Männer. Das Unternehmen hält demnach etwa 13.000 Patente und Patentanmeldungen. In München, dem alten Osram-Sitz, befindet sich das Co-Hauptquartier. Im zweiten Quartal dieses Jahres erzielte AMS-Osram „solide Ergebnisse und setzt erste Schritte des beschleunigten Entschuldungsplans um“. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 819 auf 775 Millionen Euro zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg von 135 auf 145 Millionen Euro.



