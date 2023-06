Wie die bayerischen Bergschuh-Macher von Lowa der Konkurrenz die Stirn bieten

Drei Hersteller aus Oberbayern sind in der Premium-Klasse für Wanderschuhe unterwegs. Lowa ist eine dieser Firmen. Dabei stand das Unternehmen in den 90er Jahren noch vor der Insolvenz.

Jetzendorf, Vierkirchen und Kirchanschöring. So heißen drei kleine bayerische Orte, die kaum einer kennt, die aber in der Champions League der Berg- und Trekkingschuh-Anbieter vorn mitspielen. Kirchanschöring ist die Heimat des nach wie vor in Familienbesitz befindlichen Unternehmens Meindl. Dort im Landkreis Traunstein, in der Nähe des Waginger Sees, führen die Brüder Lars und Lukas den Betrieb in neunter Generation. Die beiden Meindl-Rivalen aus dem Freistaat sind nördlich von München, nur gut 12 Kilometer voneinander entfernt, sesshaft: In Vierkirchen residiert Hanwag, in Jetzendorf Lowa. Hanwag wurde 2004 aus Mangel an Erben an die schwedische Fenix-Gruppe verkauft, fertigt aber wie alle drei Firmen immer noch auch in Bayern besonders belastbares Schuhwerk.

Lowa steht in diesem Jahr besonders im Rampenlicht, feiert der Produzent doch sein 100-jähriges Bestehen. Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf einen kleinen Schuhmacherbetrieb in Jetzendorf zurück: Lorenz Wagner hob 1923 nach der Übernahme des elterlichen Betriebs die Firma Lowa aus der Taufe, deren Bezeichnung sich aus den beiden jeweils ersten Buchstaben des Vor- und Nachnamens des Firmengründers zusammensetzt. Mit Haferlschuhen fing alles an, Berg- und Skischuhe kamen hinzu. Wer sich schon einmal gefragt hat, warum seine Bergstiefel den Namen "Hanwag" tragen, entschlüsselt das Rätsel mit dem gleichen Buchstaben-System: Denn 1921 hatte sich Lorenz Wagners Bruder Hans selbstständig gemacht. Aus dem Namen Hans Wagner wurde verkürzt "Hanwag".

Eine historische Werbung des bayerische Berg- und Wanderschuhherstellers Lowa. Foto: Lowa

Auch der dritte Bruder im Bunde erwies sich als geschäftstüchtig: Adolf Wagner bot zunächst unter dem Kürzel "A.W." in Weichs, nicht weit von Jetzendorf, Berg- und Skischuhe an, um nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Markennamen "Hochland" erfolgreich durchzustarten. Mitte der 70er Jahre wurde die Schuhfabrik an die Firma Romika verpachtet, musste jedoch 1981 schließen. Der Konkurrenzdruck war zu groß.

Lowa rutschte 1993 in die Krise

Auch Lowa rutschte in den Jahren 1992 und 1993 in eine existenzielle Krise und stand kurz vor der Insolvenz. Zwei Männer retteten das Unternehmen: Giancarlo Zanatta, damals Chef des mit der Erfindung der "Moon Boots" bekannt gewordenen italienischen Schuhherstellers Tecnica, stieg mit 95 Prozent ein. Den Rest übernahm die Branchen-Legende Werner Riethmann, der lange für den einstigen Schweizer Wander- und Wintersportproduzenten Raichle tätig war, der am Ende von Mammut geschluckt wurde. Der bis heute in der Geschäftsführung sitzende Riethmann brachte mit anfänglicher Unterstützung des Tecnica-Managements Lowa wieder in die Spur: Die Entscheidung, die Ski-Schuhfertigung nach Italien zu verlagern und sich auf den Berg- und Trekking-Bereich zu konzentrieren, erwies sich als richtig. Unternehmerischer Mut zahlte sich aus.

Zunächst wurde Riethmann in der Branche allerdings belächelt, als er 1997 den für die damalige Zeit revolutionär leichten Wander-Schuh "Renegade" auf den Markt brachte. Keine 20.000 Stück werde er davon verkaufen, wurde ihm prognostiziert. Bis heute sollten es über zwölf Millionen Paar werden. Damit ist das Modell einer der weltweit erfolgreichsten Outdoor-Schuhe, eben ein Klassiker. Der frische innovative Wind tat Lowa gut: Im Jahr 2000 verkaufte das Unternehmen erstmals eine Million Paar Schuhe pro Jahr, zehn Jahre später waren es schon zwei Millionen, während 1993 erst 350.000 zusammenkamen.

Bis auf das Corona-Jahr 2020 geht es für Lowa seit Überwindung der großen Krise stetig bergauf. Alexander Nicolai, der seit 2019 als Geschäftsführer mit Riethmann die Firma leitet, sagt: "Wir werden auch 2023 voraussichtlich ein neues Rekordjahr hinlegen." Nach verkauften 3,16 Millionen Paar Schuhen im Vorjahr peilt er nun rund 3,6 Millionen an. Zum Vergleich: Der aus dem fränkischen Herzogenaurach stammende Massenschuh-Produzent Adidas hat im vergangenen Jahr 419 Millionen Schuhe in die Welt gebracht. Das sind andere Dimensionen als beim spezialisierten Premium-Anbieter Lowa.

Nicolai setzt für die Firma auf "stetiges, nachhaltiges Wachstum". Wenn alles gut geht, könne der Jahresumsatz von 236 auf knapp 265 Millionen Euro zulegen. Das Unternehmen sucht nach wie vor Fachkräfte. In Jetzendorf arbeiten 280 Frauen und Männer für Lowa, in der Slowakei sind es 1900. Bisher konnte sich der Betrieb rühmen, nur in Europa zu produzieren, kommen doch die Schäfte der Schuhe aus Bosnien und Kroatien.

Für Lowa geht es wieder stetig bergauf

Dann entschlossen sich die Oberbayern, im "Trail-Running-Segment" mitzumischen. Die Outdoor-Branche wimmelt von Anglizismen. In diesem Fall lässt sich der Begriff einfach mit "Laufschuhen für das Gelände" übersetzen. Das von dem früheren Triathleten Nicolai fleißig getestete Produkt ist so komfortabel gedämpft wie ein Laufschuh, hat aber eine griffigere Sohle mit stärkerem Profil verpasst bekommen. Der Lowa-Manager hätte die neuen Schuhe gerne in Europa hergestellt, hat sich aber für Vietnam entschieden: "Denn die leichte Zwischensohle wird mit einem Schaumstoff produziert, der ein spezielles Fertigungsverfahren erfordert, das es so in Europa nicht gibt." Auch seien in Asien leichter Fachkräfte für diese Produktion zu finden.

Lowa-Geschäftsführer Alexander Nicolai setzt für die Berg- und Wanderschuh-Firma auf stetiges Wachstum. Foto: Lowa

Bewegungs-Freund Nicolai, der Sportwissenschaften und Sport-Ökonomie studiert und zunächst für den dänischen Schuhhersteller Ecco gearbeitet hat, machte sein Hobby zum Beruf. Er rennt mit Trail-Running-Schuhen über Stock und Stein. Dabei ist der Mann, wie Mitarbeiter berichten, flott unterwegs. Nach einem Management-Treffen soll er die Kampenwand derart flott hinuntergestürmt sein, dass der 48-Jährige auch jüngere Mitstreiter abgehängt hat.

Lowa sieht sich als Nummer eins unter bayerischen Herstellern

Lowa sieht sich unter den drei bayerischen Berg- und Trekkingschuh-Anbietern als "Nummer eins" an. Im alpinen Segment kämpft die Firma außerdem gegen zwei weitere Konkurrenten, die mit La Sportiva und Scarpa beide aus Italien stammen. Bei Lowa herrscht ein familiärer Geist. Die Beschäftigten duzen sich. Sie erleben mit, wie an einem Tag komplette Schuhe entstehen. "Servus, wie geht's Dir?", fragt ein Beschäftigter einen anderen. Man schüttelt sich die Hand und lächelt sich an. Beschäftigte werden von Lowa mit Bussen zur Arbeit in Jetzendorf gefahren.

Pfiffige Werbung: Der bayerische Berg- und Wanderschuhhersteller wird dieses Jahr 100. Foto: Lowa

In Gesprächen mit Mitarbeitern tauchen häufig die Begriffe "Zuverlässigkeit" und "gute Passform" auf. Auf Nachhaltigkeit legt das Unternehmen natürlich auch Wert. So können Lowa-Trägerinnen und -Träger ihre 200 bis gut 300 Euro teuren Schuhe einschicken und für den "Selbstkostenpreis" von 100 Euro neu besohlen lassen. Für die leichteren Modelle von 150 bis 220 Euro bietet das Unternehmen an, den Absatz zu erneuern. Von dem Service machten im vergangenen Jahr 18.000 Menschen Gebrauch. In der Reparatur-Werkstatt in Jetzendorf stapelt sich das Schuhwerk aus aller Welt. Darunter sind Liebhaberstücke, zum Teil aus den 70er Jahren. Wer sich einmal an einen Bergschuh gewöhnt hat und blasenlos läuft, trennt sich ungern von den Stiefeln.