Der Linke, bei dem das Militär einkauft: Wer ist der Mann hinter Palantir?

Es ist 1997. Auf einer Steintreppe in New York City sitzt ein Mann mit krausem Haar. Er trägt Trenchcoat, Karohemd und Sonnenbrille. Mit einem Streichholz versucht er, sich eine dicke Zigarre anzuzünden. Dann entwischt ihm ein kurzes, verschmitztes Lächeln. Diese kurze Videosequenz ist in den ersten Minuten eines Dokumentarfilms zu sehen, der sich eingehend mit dem exzentrischen Mann auf der Treppe beschäftigt: Alex Karp, selbst ernannter Neo-Marxist, der damals noch Philosophie studierte – und heute eines der erfolgreichsten Software-Unternehmen der Welt leitet. Und eines der umstrittensten.

Alex Karp ist CEO des Software-Anbieters Palantir

Alex Karp wurde 1967 in New York City geboren und wuchs in Philadelphia auf. Seine Eltern – eine afroamerikanische Künstlerin und ein jüdischer Kinderarzt – seien Hippies gewesen, sagte er einmal in einem Interview. Sie hätten ihn an vielen Wochenenden zu Demonstrationen für Arbeitnehmerrechte mitgenommen.

Nach seinem Jurastudium an der Eliteuniversität Stanford zog es den Amerikaner an die Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Dort hörte er Vorlesungen von Jürgen Habermas und beschäftigte sich mit der Frankfurter Schule, deren Theorien einen maßgeblichen Einfluss auf die Studentenbewegung der 1960er Jahre hatten. Karp spricht ausgezeichnetes Deutsch, promovierte 2002 magna cum laude. Dann schlug er plötzlich eine ganz andere Richtung ein.

Alex Karp auf dem Weg zu einer Konferenz in Idaho (USA), Juli 2015. Foto: Andrew Gombert, dpa

2004 wurde er CEO von Palantir, einem Anbieter von Überwachungssoftware. Die Verbindung zu Peter Thiel, den Karp noch aus Stanford-Zeiten kennt, könnte dabei keine unwesentliche Rolle gespielt haben. Thiel hat Palantir 2003 mitgegründet, zählt heute zu den wichtigsten Unterstützern von US-Präsident Donald Trump und ist aufgrund seiner antidemokratischen Ansichten umstritten. So auch sein Unternehmen.

Jüngst lösten Pläne des Bundesinnenministeriums, Palantir-Produkte bundesweit einzusetzen, eine datenschutzrechtliche Debatte aus. In den USA gab es in der Vergangenheit auch Proteste gegen den CEO persönlich. Denn die US-Einwanderungsbehörde nutzt die Software, um illegale Einwanderer aufzuspüren. „Ich habe mich gefragt, ob ich nicht auch gegen mich protestieren würde, wenn ich jünger wäre“, sagte Karp einmal.

Datenschutz ist Alex Karp sehr wichtig – zumindest bei ihm selbst

Hinzu kommt: Seine eigene Privatsphäre ist dem promovierten Philosophen das höchste Gut. Er wolle nicht, „dass die Regierung weiß, wann ich einen Joint rauche oder eine Affäre habe“. Es heißt, er praktiziere Tai-Chi und sei Skilangläufer; sein Vermögen schätzt das Wirtschaftsmagazin Forbes auf 8,4 Milliarden US-Dollar. Er selbst gibt kaum Privates preis, hält sich aus den sozialen Medien raus und lässt sich nur selten interviewen. Dabei sind persönliche Daten doch sein Geschäft. Ein Widerspruch. Oder die folgerichtige Konsequenz.