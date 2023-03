Das sind die 10 größten Elektronikkonzerne der Welt

Von Smartphones bis zu Küchengeräten: Wir alle sind auf elektronische Geräte angewiesen. Doch wer sind die Hersteller? Die größten Elektronikkonzerne im Überblick.

Ob Smartphones, Computer, Kameras oder Küchengeräte, jede und jeder nutzt sie. Doch viele wissen nichts über ihre Hersteller, die mit elektronischen Geräten jedes Jahr hunderte Milliarden US-Dollar umsetzen.

Als Elektronikkonzern gelten all jene Unternehmen, die elektronische oder elektrische Geräte produzieren. Zu den 10 größten Elektronikkonzernen gemessen an ihrem Jahresumsatz gehören laut einer Erhebung der Plattform Statista im Jahr 2021 vor allem Unternehmen aus dem asiatischen Raum. Wir stellen Ihnen die größten Elektrohersteller der Welt im Überblick vor.

10. China Electronics (China): 35,93 Milliarden US-Dollar

Die China Electronics Corporation ist einer der größten Produzenten von Telekommunikations-Zubehör für die zivile und militärische Nutzung. Hierzulande ist der chinesische Großkonzern mit Sitz in Shenzhen vielen durch die Übernahme der Handy-Sparte des niederländischen Konzerns Philips im Jahr 2007 bekannt. Vierzehn Jahre später hat China Electronics 35,93 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet und landet damit auf Patz 10 der größten Elektronikhersteller der Welt.

9. Mitsubishi Electric (Japan): 39,54 Milliarden US-Dollar

Neben der Elektronikfertigung ist das Unternehmen auch bekannt für die Bereitstellung von Software und Service. In seinen weltweit 142 Niederlassungen, von denen 12 in Deutschland liegen, beschäftigt der japanische Elektro-Gigant insgesamt circa 143.000 Menschen, die im Jahr 2021 einen beachtlichen Umsatz von 39,54 Milliarden US-Dollar erwirtschafteten und damit damit Platz 9 dieser Liste einnehmen.

8. Midea Group (China): 41,41 Milliarden US-Dollar

Der Konzern Midea Group ist ein Elektronik-Spezialist mit Sitz in chinesischen Foshan China und machte mit Klimatechnik und Haushaltsgeräte weltweit ein Milliarden-Geschäft. Im Jahre 2021 standen 41,41 Milliarden US-Dollar Umsatz auf der Haben-Seite des Unternehmens, das daher in diesem Ranking einen respektablen achten Platz erringt.

7. Pegatron (Taiwan): 47,52 Milliarden US-Dollar

Platz sieben in der Liste der umsatzstärksten Elektronikkonzerne belegt für das Jahr 2021 der Mega-Konzern Pegatron mit 47,52 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen aus dem Inselstaat Taiwan, das vor allem im Bereich Unterhaltungselektronik, Kommunikations- und EDV-Technologie sein Geld verdient, produziert unter anderem auch Hardware für Apple-Produkte Elektro-Bauteile wie Leiterplatten für die Big-Player der Soft- und Hardware-Branche.

6. LG Electronics (Südkorea): 53,63 Milliarden US-Dollar

Zu einem sogenannten Endverbraucher-Produzenten gehört ein weiterer Konzern aus dem asiatischen Raum. LG Electronics produziert neben Smartphones auch Haushaltsgeräte, Lautsprecher, Video- und TV-Geräte. Mit einem Umsatz von 53,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 streift LG Electronic knapp die Liste der Top Five der größten Elektrohersteller der Welt.

5. Panasonic (Japan): 63,19 Milliarden US-Dollar

Das japanische Unternehmen Panasonic stellt nicht nur Elektronik- und Haushaltsgeräte her, sondern auch Akkus und Halbleiter. Zusammen mit dem Elektroautohersteller Tesla arbeitet Panasonic an der Entwicklung von Akkus für Elektroautos. 2021 belief sich der Umsatz des japanischen Konzerns auf 63,19 Milliarden US-Dollar.

4. Hitachi (Japan): 80,64 Milliarden US-Dollar

Ein eher unbekannter Kandidat findet sich beinahe in den Top drei der absatzstärksten Elektrohersteller der Welt wieder. Das mag an den Produkten liegen, mit denen der japanische Konzern Hitachi sein Geld verdient: Bagger, Züge, Klimageräte, Batterien, Speichermodule oder auch Kartenlesegeräte, mit denen Hitachi im Jahr 2021 sage und schreibe 82,34 Milliarden US-Dollar umsetzte.

3. Sony (Japan): 84,89 Milliarden US-Dollar

Der wohl vor allem bei jüngeren Menschen bekannteste Konzern dieser Liste ist der japanische Großkonzern Sony, der mit 84,89 Milliarden US-Dollar Umsatz in diesem Ranking Platz drei belegt. Sonys Popularität liegt vor allem an seinem Geschäftsmodell. Denn den Großteil seines Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen mit Unterhaltungselektronik - ob mit Smartphones oder Klassiker-Produkten wie der Spielekonsole Play Station oder hochwertigen Kameras.

2. Hon Hai Precision Industry (Taiwan): 181,95 Milliarden US-Dollar

Das Unternehmen Hon Hai Precision Industry ist nicht nur hinsichtlich Umsatzzahlen ein große Nummer. Denn mit knapp 1,3 Millionen Mitarbeitern ist Hon Hai Precision Industry, oder auch Foxconn genannt, einer der größten Arbeitgeber der Welt. Mit einem Umsatz von 172,87 Milliarden US-Dollar belegt der Konzern 2021 Platz zwei der größten Elektronikhersteller der Welt. Das taiwanesische Unternehmen fertigt unter anderem Elektro-Zubehör für Microsoft, Sony, Dell oder Intel und stand bereits wegen seiner fragwürdigen Arbeitsbedingungen in China in der Kritik.

1. Samsung Electronics (Südkorea): 200,73 Milliarden US-Dollar

Mit einigem Abstand ist der südkoreanische Hersteller Samsung der größte Elektronikkonzern der Welt. Unglaubliche 200,73 Milliarden US-Dollar hat das südkoreanische Unternehmen 2021 umgesetzt, was etwa ein Zehntel des Bruttoinlandprodukts von Südkorea ausmacht. Dabei ist der vielseitig aufgestellt. Neben den bekannten Smartphones ist der Großkonzern auch in der Bau- und Handelssparte dick im Geschäft - aktuell baut er beispielsweise am höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai.