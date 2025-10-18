Spitzpaprika reift auch jetzt noch – doch jetzt ist Eile geboten

Aufgrund der zunehmend warmen Sommer gedeihen Paprika und Chili prächtig in unseren Gärten. An sonnigem Standort wachsen sie sogar im Freien fast noch besser als in kleinen Gewächshäusern mit zumeist unzureichender Lüftungsmöglichkeit. Weil Paprika dennoch langsamer wachsen als die beliebten Tomaten, kommt es darauf an, im Mai, nach den letzten Nächten mit Frostgefahr, möglichst kräftige, gut entwickelte Jungpflanzen im Abstand von etwa 50 cm auszupflanzen. Auch ungeduldige Gärtner sollten bei großfruchtigen Sorten die ersten Blüten ausbrechen. Der erste Fruchtansatz bremst nämlich das Triebwachstum allzu stark ab. Dabei braucht eine reiche Sommer- und Herbsternte üppige Triebe und Blätter.

Im September haben viele Pflanzen noch so richtig zugelegt. Im dichten Bestand, wo sich Feuchtigkeit lange hält, breitet sich dann gerne der Grauschimmelpilz (Botrytis) auf Blättern, Trieben und Früchten aus. Sein mausgrauen Schimmelrasen bildet bei Trockenheit reichlich Sporen aus, deren Staubwolken zur weiteren Ausbreitung der Krankheit beitragen. Solche schimmeligen Partien schneidet man jetzt allesamt aus.

Viel Luft an die noch unreifen Früchte lassen

Es gilt, möglichst viel Luft an die noch unreifen Früchte zu lassen. Zunächst entfernt man benachbarte Pflanzenbestände, wie abgeerntete Stangenbohnen, oder man bindet sie weg vom Paprikabeet. Im Paprikabeet schneidet man sämtliche Seitentriebe ohne Fruchtansätze weitgehend aus. Auch Blütentriebe kann man entfernen, sie werden vor dem ersten Frosteinbruch ohnehin keine Früchte mehr hervorbringen können.

Ab der Blüte bis zur Grünreife brauchen Paprika je nach Sorte gut zehn Wochen, bis zur Rotreife nochmals drei Wochen. Bei der Grünreife sind die Früchte voll ausgewachsen, aber noch grün (manche Sorten auch weiß). In der Rotreife zeigt die Frucht die sortentypische Farbe, das kann auch gelb oder orange sein, und natürlich vollen Geschmack und viel mehr Vitamine als die Grünfrucht. Sonne und Wärme beschleunigen die Reife, allerdings werden jetzt die Tage kürzer, die Nächte kühler. Luftige Bestände kann man auch mit Vlies abdecken, es mildert kalte Temperaturen. Vor den ersten Frösten sollte man dennoch alles abernten.

Chilis sind so schön wie Balkonblumen

Wer sich im Garten um die äußerst gesunden Paprika müht, wird leicht verstehen, dass diese feinen Früchte viel teurer sind als Tomaten, einfach weil der Fruchtansatz im Vergleich viel geringer ist. Übrigens gelingen kleinfrüchtige Chili viel leichter als große Blockpaprika. Als Balkonpflanzen sind manche Chilitöpfe so dekorativ wie Balkonblumen.

Zur Person: Marianne Scheu-Helgert ist gelernte Gärtnerin und ehemalige Leiterin der Bayerischen Gartenakademie.