Kampf gegen den Klimawandel: Patagonia-Gründer verschenkt Firma

Der Patagonia-Gründer Yvon Chouinard hat sein Unternehmen an gemeinnützige Stiftungen übertragen. Damit will er den Kampf gegen Erderwärmung und für Naturschutz unterstützen.

Seine Firma macht etwa 100 Millionen Dollar Gewinn pro Jahr. Jetzt hat der Gründer von Patagonia, der 83-jährige Yvon Chouinard, sein Unternehmen verschenkt – an gemeinnützige Stiftungn. Chouinard will sein Vermögen dadurch für den Umweltschutz zur Verfügung stellen. Besonders wichtig sind ihm Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Gründer verschenk Patagonia

"Wir mussten einen Weg finden, um mehr Geld in die Bekämpfung dieser Krise stecken zu können und die Werte der Firma gleichzeitig intakt zu halten", erklärte der 83-Jährige in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme auf der Patagonia-Website.

Patagonia-Gewinne sollen in Umweltschutz investiert werden

Der Firmenwert von Patagonia beläuft sich der New York Times zufolge auf etwa drei Milliarden Dollar. Alle Gewinne, die nicht wieder in Unternehmen investiert werden, sollen künftig über eigens dafür gegründete Stiftungen für den Kampf gegen Erderwärmung und für Naturschutz verwendet werden. "Wenn wir das Richtige tun und gleichzeitig genug verdienen, um die Rechnungen zu bezahlen, könnten wir Kunden und andere Unternehmen beeinflussen und vielleicht das System auf dem Weg ändern", so Chouinard in seiner Stellungnahme.

Wie Patagonia sich für Umweltschutz einsetzt

Nach Angaben des 83-Jährigen hätte Patagonia bereits seit längerer Zeit Materialien für seine Kleidung verwendet, die die Umwelt weniger belasten. Ein Prozent des Umsatzes sei jedes Jahr verschenkt worden. Im Jahr 2018 habe Patagonia den Unternehmenszweck geändert in: "Wir sind im Geschäft, um unseren Heimatplaneten zu retten." Das alles habe aber nicht ausgereicht.

Chouinard hätte sein Unternehmen auch einfach verkaufen und das gesamte Geld spenden können. "Aber wir konnten nicht sicher sein, dass ein neuer Eigentümer unsere Werte beibehalten oder unser Team von Mitarbeitern auf der ganzen Welt beschäftigen würde", erklärte der 83-Jährige. Auch der Gang an die Börse sei nicht in Frage gekommen.