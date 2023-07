EU-Pläne für Notpatente bei künftigen Pandemien beunruhigen Industrie

Mit der Corona-Pandemie kam die Forderung auf, den Patentschutz für Medikamente aufzuheben. Die EU-Kommission hält daran fest, stößt aber auf Gegenwehr der Wirtschaft.

Zum Ausbruch der Corona-Pandemie entfachten die USA eine Debatte, die Wellen schlug. Die Amerikaner forderten die Aussetzung des internationalen Patentschutzes auf Corona-Medikamente gegen Covid-19. Auch arme Länder sollten die Chance bekommen, solche Arzneimittel herzustellen. Die damalige Bundesregierung mit Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze hielt dagegen. Limitierende Faktoren seien die Produktionskapazitäten und die hohen Qualitätsstandards, „nicht die Patente“, hieß es. Die Corona-Pandemie wurde inzwischen für beendet erklärt, die EU-Kommission will das Thema gleichwohl nicht ruhen lassen. Sie hat einen Vorschlag über eine Verordnung zur Vergabe von Zwangslizenzen vorgelegt, der in der deutschen Wirtschaft auf Widerstand stößt.

Ziel der Kommission ist es, „die EU in die Lage zu versetzen, rechtzeitig auf Krisensituationen zu reagieren und dabei das gesamte Potenzial des Binnenmarktes zu nutzen“. Es solle „sichergestellt werden, dass kritische Produkte und Komponenten im Krisenfall in allen EU-Mitgliedstaaten verfügbar gemacht und unverzüglich an Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in der EU oder auch an Nicht-EU-Staaten geliefert werden können“. Das klingt nachvollziehbar und wird im Grundsatz von der Wirtschaft akzeptiert. Man sei „als chemische Industrie nicht prinzipiell gegen Zwangslizenzen“, sagte VCI-Syndikusrechtsanwalt Marcel Kouskoutis unserer Redaktion, betonte aber auch: „Es muss sich hier aber um ein Instrument handeln, das man nur für die absolute Notlage anwendet.“

Der Blick der EU geht auf die nächste Pandemie

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat Marken wie BASF, Pfizer oder Biontech in seinen Reihen, vertritt Unternehmen, die mit direkten Auswirkungen rechnen müssten, sollten die Pläne umgesetzt werden. Dabei ist für die Wirtschaft noch nicht ganz klar, was Brüssel eigentlich will. „Der Vorschlag der Kommission ist schon relativ grotesk. Sie versucht ein Problem zu lösen, das es so nicht gibt – und zwar mit Instrumenten, die zu weit gehen“, sagte Kouskoutis. So sei zu Corona-Zeiten nur eine Zwangslizenz vergeben worden, und selbst die wurde nach Kenntnis des VCI nicht in Anspruch genommen. „Ansonsten hat der Markt funktioniert.“

Brüssel sieht das anders und meint: „Ein Tätigwerden auf EU-Ebene ist gerechtfertigt, um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes in Krisensituationen zu gewährleisten.“ Die Kommission will selbst Zwangslizenzen erteilen. Die Industrie hingegen würde es vorziehen, wenn diese Entscheidung durch Gerichte getroffen würde. Der VCI kritisiert außerdem, dass die Kommission keine Details nennt. „Der Verordnungsvorschlag der Kommission verzichtet vollständig auf eine eigene Definition der Krisensituation, die auslösendes Ereignis und damit die Grundvoraussetzung für die Verhängung einer Zwangslizenz sein soll.“

Die Industrie fürchtet bei der Zwangslizenz Einnahmeverluste

Justiziar Kouskoutis verwies darauf, dass eine Zwangslizenz allein das Problem nicht löse. Der Lizenznehmer müsse auch in der Lage sein, das entsprechende Patent herzustellen. „So ist beispielsweise die Frage offen, ob ein Unternehmen trotzdem einen Know-how-Transfer machen und Geschäftsgeheimnisse verraten muss.“

Dabei geht es auch ums Geld. Wer eine Zwangslizenz bekommt, soll zwar dafür bezahlen. Die Summe wird den Plänen zufolge jedoch auf vier Prozent der gesamten Bruttoeinnahmen des Lizenznehmers begrenzt. Insbesondere dann, wenn sich Produkte gut verkaufen, „wäre eine entsprechend gedeckelte Vergütung nicht angemessen und stünde in keinem Verhältnis zu den durch die Anordnung der Zwangslizenzen entgangenen Einnahmen“, kritisiert der VCI.