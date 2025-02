Patentstreit: Amazon will Prime Video nicht abschalten

Der Streamingdienst Amazon Prime Video sieht sein Angebot in Deutschland nicht bedroht: Es bestehe „absolut keine Gefahr, dass Kunden den Zugang zu Prime Video verlieren“, betonte ein Sprecher des Konzerns am Wochenende, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Vergangenen Freitag hatte der Konzern Nokia beziehungsweise sein Tochterunternehmen Alcatel-Lucent eine Unterlassungsverfügung vor dem Landgericht Düsseldorf erwirkt. Das hat zur Folge, dass Amazon den Dienst nicht wie bisher anbieten darf, da sonst eine Strafe von 250.000 Euro oder Ordnungshaft droht.

Prime Video droht Abschaltung: Patent von Nokia verletzt

„Prime Video wird sich an die Bestimmungen dieses Urteils halten und prüft derzeit die nächsten Schritte“, teilte Amazon mit. Bei dem Streit geht es um ein Patent für eine bestimmte Technik der Übertragung, die bei Prime Video eingesetzt wird. Die Lizenz dafür liegt, wie das Gericht nun bestätigt hat, bei Nokia. „Wir hoffen, dass Amazon seine Verpflichtungen akzeptiert und einem Lizenzvertrag zu fairen Bedingungen zustimmt“, sagte ein Nokia-Vertreter der Wirtschaftswoche. Da das Landgericht eine Verletzung des Patents feststellte, kann Nokia eine einstweilige Verfügung erwirken, wenn Amazon die Funktion in der Prime-Video-App nicht deaktiviert. Die Funktion war am Sonntag zunächst weiter in der App verfügbar.

Der Patentexperte Florian Müller, der die Plattform IP Fray betreibt, nennt die Entscheidung das „bislang bedeutendste Patenturteil seiner Art gegen einen Streaming-Dienst.“ Außerdem erklärt der Experte: „Das Patent ist wohl nicht spezifisch für einen Standard und nötig für die Sendefunktion von Amazon Prime Video.“ Bei der Verhandlung war es auch um ein zweites Patent gegangen, hier sah das Gericht aber keine Rechtsverletzung.

Auf seiner Seite IP Fray schreibt Müller über das Urteil, dass es zwar noch anfechtbar sei und Amazon die Aussetzung der Vollstreckung beantragen könne – dass dies aber selten gewährt werden würde und die einstweilige Verfügung daher sehr bald vollstreckt werden dürfte.

Auch Amazons Fire TV Sticks verletzten Nokia-Patente

Es ist nicht das erste Mal, dass Nokia mit einer Patentklage gegen Amazon Erfolg hat: Im September 2024 sorgte eine Entscheidung des Landgerichts München I dafür, dass bestimmte Amazon Fire TV Sticks nicht mehr verkauft werden durften, weil Amazon keine Lizenz für ein verwendetes Video-Codierungs-Patent hatte. Auch in den USA gibt es bereits Gerichtsentscheidungen, dass Amazon mehrere Nokia-Patente verletzt.