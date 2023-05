Wöhrmann folgt auf Egger: So ist der Chefwechsel bei Patrizia zu erklären

Der Immobilienspezialist Patrizia heuert den früheren DWS-Chef Asoka Wöhrmann an. Dieser ist dort nach einem Greenwashing-Skandal gegangen, bei Patrizia hat er eine klare Aufgabe.

Der Augsburger Immobilienspezialist Patrizia schlägt ein neues Kapitel auf. Gründer und Mehrheitsaktionär Wolfgang Egger, 57, zieht sich nach einer Übergangsfrist als Chef zurück. Sein Nachfolger wird Asoka Wöhrmann, 57, der frühere Chef des Vermögensverwalters DWS, der zur Deutschen Bank gehört. Wöhrmann werde "mit sofortiger Wirkung zum designierten CEO ernannt und nach einer kurzen Übergangsphase alleiniger CEO", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Egger – der rund 52 Prozent der Anteile an Patrizia hält – versicherte, dass er als Gründer auch Mehrheitsgesellschafter bleibt. Künftig will er sich als Mitglied des Verwaltungsrats auf die Beziehungen zu wichtigen Kunden und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens zu konzentrieren.

Egger hatte Patrizia 1984 gegründet. Das Unternehmen vermittelt Investitionen in Immobilien oder in die Infrastruktur an professionelle Anleger, darunter Sparkassen oder Pensionskassen, bietet aber auch Fonds für Privatleute an. Patrizia ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, auch durch Zukäufe anderer Firmen. Die Gesellschaft verwaltet inzwischen ein Immobilienvermögen im Wert von 60 Milliarden Euro und hat rund 1000 Beschäftigte. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Büros im Ausland entstanden, vor allem in Europa, aber auch in Australien oder Korea.

Patrizia hat sich in letzter Zeit neu aufgestellt. Es hat sich die Form einer europäischen Aktiengesellschaft (SE) gegeben, für den Verwaltungsrat sind Spezialisten gewonnen worden, die unter anderem von der Bank of America oder der Reiseplattform Trivago kamen. Aus dem Unternehmen heißt es, die Übergabe der Firmenleitung von Wolfgang Egger an einen anderen Manager sei in diesem Rahmen seit längerem geplant gewesen.

Aufgabe des neuen Chefs wird es sein, Patrizia noch internationaler zu machen und den Kundenstamm zu erweitern. "Asoka Wöhrmann verstärkt Patrizia mit seiner umfassenden internationalen Führungserfahrung, fundierten Kenntnissen der Finanzmärkte und der globalen Vermögensverwaltung sowie einem breiten internationalen Kundennetzwerk", teilte Patrizia-Gründer Egger mit. Die Wachstumsziele des Augsburger Unternehmens sind Kennern des Unternehmens zufolge nur dann zu erreichen, wenn es noch mehr Geschäft im Ausland tätigt und noch internationaler wird.

Tatsächlich haben die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank zahlreiche Immobilienunternehmen zuletzt stark getroffen. Waren in Nullzins-Zeiten Immobilien als lukrative Investition begehrt, hat die Nachfrage nun stark nachgelassen, viele Neubauvorhaben liegen auf Eis. Der Branchenriese Vonovia schrieb 2022 unter dem Strich einen Verlust und hat zuletzt 21.000 Wohnungen in Baden-Württemberg verkauft, um Schulden zu tilgen; der Aktienkurs des Dax-Konzerns ist eingebrochen.

Patrizia steht besser da, auch wenn die Marktabkühlung ebenso für die Augsburger stark spürbar ist: Der Gewinn vor Zinsen und Steuern ist 2022 um über 60 Prozent auf 35,6 Millionen Euro gesunken. In einem eingefrorenen Markt lassen sich kaum Gebühreneinnahmen durch die Vermittlung, den Kauf und Verkauf von Immobilien erwirtschaften. Der Aktienkurs sank von über 25 Euro im Jahr 2021 auf derzeit unter zehn Euro. Andererseits ist Patrizia noch immer profitabel, verfügt über ein gutes Polster an Eigenkapital und hebt sogar die Dividende leicht an.

Dem künftigen Patrizia-Chef Wöhrmann sind bei seinem früheren Arbeitgeber DWS große Erfolge bescheinigt worden, allerdings hinterließ er auch einen Greenwashing-Skandal. DWS soll Fonds als grüner und nachhaltiger beworben haben, als sie tatsächlich waren. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisiert, dass Vorstandsboni an wirkungslose Nachhaltigkeitsziele geknüpft worden seien.

Bei Patrizia hat man sich die Greenwashing-Vorwürfe sehr genau angesehen. Zugunsten von Wöhrmann allerdings spreche, dass gegen ihn persönlich kein Verfahren laufe, heißt es aus dem Unternehmen. Mit seinem breiten Netzwerk an Kundenkontakten gilt er aber als "echter Gewinn". DWS verwaltet ein Vermögen von über 800 Milliarden Euro – deutlich mehr als Patrizia.