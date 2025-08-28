Wie gefährlich ist die jüngste Panne für Paypal?

Nach dem Ausfall interner Sicherheitssysteme beim US-Zahlungsdienstleister Paypal haben Banken in Deutschland am Montag offenbar Zahlungen in Höhe eines zweistelligen Milliardenbetrags gestoppt. Der Vorfall, über den die Süddeutsche Zeitung zuerst berichtete, rückt Fragen nach der Sicherheit von Zahlungen im Internet und nach Alternativen zu dem führenden Anbieter aus den USA in den Blickpunkt:

Welche Zahlungen waren betroffen?

Der Deutsche Bankenverband hat die Unregelmäßigkeiten bei der Zahlungsabwicklung bestätigt. Im Kern geht es bei dem Problem um Lastschriften. Wer mit Paypal bezahlt, erteilt dem Unternehmen die Erlaubnis, Geld direkt von seinem Konto einzuziehen. Für Kunden ist die Nutzung des Dienstes sehr bequem, da sie ohne Eingabe weiterer Daten mittels weniger Klicks bezahlen können. Weil Kriminelle immer wieder versuchen, Banken und Finanzdienstleister bei der Zahlungsabwicklung auszutricksen, haben die Unternehmen eine Reihe von Schutzmechanismen in ihre internen Verfahren eingebaut, erläutert Wesselin Kruschev, Spezialist für Zahlungsverkehr bei der internationalen Unternehmensberatung Capco. Unberechtigte Lastschriften werden dabei so gut wie möglich ausgefiltert. Diese Mechanismen sind bei Paypal kurzzeitig ausgefallen. In der Folge haben viele Banken und Sparkassen reagiert und die Ausführung der Lastschriften blockiert, um ihre Kunden vor möglichem Betrug zu schützen, erklärt der Bankenverband. Jedes Institut ist dabei anders verfahren. Mittlerweile sind die Probleme aber behoben.

Was müssen Paypal-Nutzer nun beachten?

In erster Linie waren von den Problemen bei Paypal zunächst Händler betroffen. So kann es sein, dass Ware verschickt wurde, obwohl keine Zahlung ausgelöst wurde. Oder der Händler geht irrtümlich davon aus, dass die Lastschrift von der Bank zurückgegeben wurde, weil das Konto des Kunden nicht gedeckt ist. „Wenn eine Lastschrift nicht eingezogen werden kann, fallen oft bereits erhebliche Gebühren an. Daher steht die Frage im Raum, wer diese nun übernimmt“, sagt Kruschev.

Wer den Dienstleister für Zahlungen nutzt, sollte sowohl sein Paypal-Konto als auch das Girokonto auf unberechtigte Abbuchungen überprüfen, empfehlen Verbraucherschützer. Diese Empfehlung gilt aber ganz generell, bekräftigt eine Sprecherin des Bankenverbands, die rät, sich bei Unstimmigkeiten umgehend mit seiner Bank oder Sparkasse in Verbindung zu setzen. Zudem warnen die Verbraucherzentralen vor weiteren Gefahren: Kriminelle nutzten die Unsicherheit gezielt aus und verschickten Phishingmails, die angeblich von Paypal stammen und zur Überprüfung von Daten aufforderten. Wer so eine Mail erhält, sollte niemals auf einen Link in der Nachricht klicken, sondern sich immer nur direkt in sein Paypal-Konto einwählen.

Kunden können SEPA-Lastschriften zudem binnen acht Wochen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Wenn eine Zahlung nicht durch ein Lastschriftmandat genehmigt wurde, gilt für die Rückgabe eine Frist von 13 Monaten.

Welche Alternativen zu Paypal gibt es?

In der Regel bieten Händler schon aus eigenem Interesse mehrere unterschiedliche Zahlungsmethoden an. Der Verbraucherzentrale Bundesverband weist darauf hin, dass Händler bei Käufen übers Internet keine gesonderten Gebühren mehr für „besonders gängige“ Zahlungsmittel verlangen dürfen. Das ist europäisches Recht und gilt auch im stationären Handeln. Als „besonders gängig“ gelten Girokarten, Kreditkarten wie Mastercard und Visa, SEPA-Überweisungen und SEPA-Lastschriften. Für Online-Bezahldienste wie Paypal, Klarna oder Sofortüberweisung kann aber eine Gebühr fällig werden, da diese zusätzliche Leistungen wie etwa Bonitätsprüfungen für die Händler übernehmen.

Warum gibt es kein ebenbürtiges europäisches Pendant zu dem US-Anbieter?

Mitte 2024 haben eine Reihe deutscher und europäischer Banken und Sparkassen eine eigene Bezahlplattform gestartet, um der Dominanz US-amerikanischer Anbieter im digitalen Zahlungsverkehr etwas entgegenzusetzen. Der Dienst mit dem Namen Wero basiert auf Echtzeitüberweisungen. Nutzer können länderübergreifend und ohne Eingabe einer IBAN-Nummer Zahlungen auslösen, das Geld ist dann binnen weniger Sekunden auf dem mit der Plattform verknüpften Empfängerkonto. Doch bislang ist mit dem Dienst weder das Bezahlen in Onlineshops noch im stationären Handel möglich. „Im Prinzip sind die Voraussetzungen für Wero nicht schlecht. Aber bislang ist es noch kein Wettbewerber, dafür fehlen noch wichtige Funktionen und die breite Akzeptanz der Nutzer“, ordnet Kruschev ein. So sei es bei Wero etwa bislang nicht möglich, Konten mehrerer Banken in einer App einzubinden. Paypal hingegen hat nach eigenen Angaben 32 Millionen aktive Nutzer in Deutschland.