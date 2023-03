Hersteller zahlen Einwegverpackungen mit: Diskussionen um Plastikabgabe

Im Bundestag wurde eine Plastikabgabe beschlossen. Hersteller von Einwegverpackungen sollen bei der Reinigung mitzahlen. Eine Regelung, die für Diskussionen sorgt.

Essensverpackungen, Getränkebecher und Zigarettenstummel: Damit sie nicht zum Teil des Stadtbildes und zu steten Begleitern in den Parks werden, investieren Gemeinden und Städte jedes Jahr hunderte Millionen Euro in die Reinigung. Und damit auch in den Umweltschutz. Nun sollen sie finanzielle Unterstützung erfahren – und zwar von den Herstellen von Kaffeebechern, Chipstüten und vielen weiteren Produkten. Auch Feuerwerkskörper werden in die sogenannte Plastikabgabe eingebunden, welche am Donnerstag vom Bundestag beschlossen wurde. Eine Regelung, die zu kontroversen Diskussionen führt. Den einen geht die Plastikabgabe zu weit, den anderen nicht weit genug.

Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern kritisiert die Plastikabgabe

Mehr Verantwortung für Hersteller von Einwegplastik: Das ist die Idee, die hinter der Plastikabgabe steht. Die Bundesregierung setzt mit ihr eine EU-Richtlinie um. Die Art und Weise stößt nun auch auf Kritik.

"Wir hätten uns ein privatwirtschaftliches Modell gewünscht. Man hätte auch das zentrale Verpackungsregister beauftragen können, was aber nicht gemacht wurde", sagt Bernd Ohlmann, Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, unserer Redaktion. Er befürchtet, dass am Ende der Handel als Verlierer dastehen könnte: "Die Produkte werden für den Handel teurer. Dann stellt sich die Frage, ob das überhaupt an die Verbraucher weitergegeben werden kann. Ich befürchte, dass der Handel mit der Faust in der Tasche auf einem Großteil sitzenbleiben wird, weil die Verbraucher Preiserhöhungen nicht akzeptieren würden. In dieser Zeit dreht jeder den Euro dreimal um."

Die Pläne der Ampel besagen, dass Unternehmen in Zukunft in einen Einwegkunststofffonds einzahlen. Betroffen sind Hersteller von Getränkebechern, Lebensmittelbehältern, Feuchttüchern, Plastikfiltern, Luftballons, Tabakprodukten und Feuerwerkskörpern. Die in dem Topf gesammelten Gelder sollen dann den Kommunen zugutekommen. Sie tragen die Hauptkosten für die Müllentsorgung. In dem Fonds sollen rund 400 Millionen Euro zusammenkommen. Für unterschiedliche Produkte soll es auch unterschiedliche Sätze geben, welche in den Fonds eingezahlt werden müssen. Ein Vorschlag des Umweltbundesamtes sieht beispielsweise vor, für Einwegbecher aus Plastik eine Pauschale von 1,23 Euro je Kilogramm festzusetzen.

Dem Verband Kommunaler Unternehmen geht die Plastikabgabe nicht weit genug

Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßt die Entscheidung des Bundestags. "Es ist höchste Zeit, dass die hohen kommunalen Reinigungskosten durch Einwegkunststoffprodukte den Herstellern auferlegt und nicht länger auf die Steuer- und Gebührenzahler abgewälzt werden", sagte VKU-Vizepräsident Patrick Hasenkamp: "Diese haben es nun in der Hand, auf Mehrwegsysteme zurückzugreifen und umweltfreundlichere Geschäftsmodelle zu entwickeln."

Dem VKU geht die Plastikabgabe allerdings nicht weit genug. Aluschalen, Kaugummis und Pizzakartons sind von der Herstellerfinanzierung von kommunalen Reinigungsleistungen noch nicht inbegriffen. Das sollte sich ändern, wenn es nach Hasenkamp geht. Jan-Niclas Gesenhues, umweltpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, hofft ebenfalls, dass das Gesetz nur einen ersten Schritt darstellt. Bei der Debatte zur Plastikabgabe äußerte er am Donnerstag im Bundestag die Hoffnung, dass auf diesen ersten "viele weitere Schritte folgen werden, um eine echte Kreislaufwirtschaft umzusetzen".

Ohlmann teilt diese Hoffnung nicht. Er sieht auch schon den ersten Schritt der Plastikabgabe kritisch: "Es ist ein gutes und lobenswertes Anliegen, es passt aber zu der Verbotspolitik der Grünen. Mit Blick auf die Plastikabgabe kann ich nur sagen: Gut gemeint bedeutet nicht immer auch gut gemacht."