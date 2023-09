Holen Sie sich Informationen aus erster Hand von Fachleuten: Wie heizen wir morgen?

Welche Folgen hat das neue Heizgesetz? In einer Expertenrunde im Foyer unserer Zeitung geben Fachleute Informationen aus erster Hand. Diese freuen sich auch auf Ihre Fragen.

Bald ist es so weit. Am 1. Januar 2024 tritt das neue Heizgesetz in Kraft. Der Deutsche Bundestag hat den Weg freigemacht. Kaum ein Vorhaben der Bundesregierung war derart umstritten, die Umfragewerte der Ampelkoalition hatte das neue Gebäudeenergiegesetz stark belastet. Doch was bedeutet das Gesetz konkret für das eigene Haus? Oder die eigene Wohnung? Wie heize ich morgen, und welche Kosten kommen auf mich zu? In einer Podiumsdiskussion mit drei Heizungs- und Energieexperten wollen wir Ihnen, als Leserinnen und Leser, Informationen aus erster Hand und Orientierung geben.

Hinter dem Gesetz steht das Vorhaben, Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen. Deshalb sollen künftig möglichst keine neuen Öl- oder Gasheizungen eingebaut werden. Die Betonung liegt hier auf "neue". Denn bisher eingebaute Heizungen dürfen über den 1. Januar 2024 hinaus betrieben werden. Was aber, wenn die Heizung eines Tages kaputtgeht? Was, wenn sie das Ende ihres Lebensalters erreicht? Welche Heizung kann ich dann noch einbauen?

Neue Heizungen müssen nach dem Gesetz mindestens mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Im Gespräch sind dafür Wärmepumpen, Pellet- und andere Biomasseheizungen sowie Hybridheizungen, die zum Beispiel einen Gaskessel mit Solarthermie oder einer Wärmepumpe kombinieren. Welche Heizung ist aber für welches Gebäude das beste? Gibt es für den Umbau Förderungen? Sind auch Ausnahmen vorgesehen? Und welche Rolle spielt die kommunale Wärmeplanung dabei?

Diese und andere Fragen, liebe Leserinnen und Leser, wollen wir in unserem Format "Treff im Foyer" am Dienstag, 10. Oktober, um 19 Uhr in unserem Verlagshaus klären. Die Fachleute in unserer Podiumsdiskussion sind Alfred Kailing, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Schwaben, Erich Schulz Landesinnungsmeister des Fachverbands Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Bayern und Martin Sambale, Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (eza!). Die Moderation übernimmt Michael Kerler, Redaktion Politik und Wirtschaft.

An dem Abend können auch Sie Ihre Fragen an die Fachleute stellen. Die Veranstaltung findet statt in der Curt-Frenzel-Straße 2, 86167 Augsburg. Für Ihre kostenlose Teilnahme melden Sie sich bitte bis 5. Oktober 2023 per E-Mail unter dem Betreff "Heizen – quo vadis?" an: anmeldung@presse-druck.de.

Es steht ein begrenztes Platzangebot zur Verfügung, die Platzvergabe erfolgt nach Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen. Schicken Sie Ihre Anmeldung ab heute, 15. September, und informieren Sie sich über die Folgen des Heizgesetzes.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre Redaktion