E-Scooter-Fahrer stirbt nach Unfall mit Straßenbahn

Wenige Tage nach dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Mannheim ist ein E-Scooter-Fahrer gestorben. Der 32-Jährige sei seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei mit. Der Mann war am Freitag auf seinem E-Scooter unterwegs gewesen. Laut Polizei hatte er trotz aktiver Blinkleuchte auf Höhe eines Bahnübergangs die Gleise überquert und die Straßenbahn missachtet, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Straßenbahnfahrerin erlitt einen Schock.

