Polizei kündigt Warn-Streiks in Bayern ab Donnerstag an

Die Gewerkschaft der Polizei ruft die Polizeibeschäftigten in Bayern zu Warnstreiks auf. Sie will damit den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ruft ihre Mitglieder zur Teilnahme an ganztägigen Warnstreiks auf. Grund sei, dass die Arbeitgeber in der Verhandlungen mit der GdP noch kein Angebot vorgelegt haben. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 7. und 8. Dezember in Potsdam statt.

Die GdP fordert 10,5 Prozent lineare Entgelterhöhung mit einem Mindesterhöhungsbetrag von 500 Euro bei einer zwölfmonatigen Laufzeit des Tarifvertrags. Außerdem fordert sie eine Gehaltserhöhung von 200 Euro für ihre Auszubildenden, Studierenden und Praktikanten und Praktikantinnen.

Folgende Warnstreiks kündigt die Polizei in Bayern an

16.11.2023: Ganztägiger regionaler Warnstreik im Bereich Nürnberg. Ab 8 bis 09.30 Uhr: Kundgebung zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von ver.di vor dem Heimatministerium auf dem Lorenzer Platz in Nürnberg, Aufgerufen sind die GdP-Mitglieder des Polizeipräsidiums Mittelfranken und der Bereitschaftspolizei Nürnberg

20.11.2023: Ganztägiger regionaler Warnstreik im Bereich München. Ab 10.30 Uhr: Versammlung der GdP Teilnehmer zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von ver.di vor dem Finanzministerium. Demonstrationszug vor die TU München mit Abschlusskundgebung gegen 12 Uhr. Aufgerufen sind die GdP-Mitglieder des Polizeipräsidiums München, des Bayerischen Landeskriminalamtes, der Bereitschaftspolizeiabteilungen München und Dachau sowie des Landesamtes für Verfassungsschutz.

23.11.2023: Ganztägiger Regionaler Warnstreik im Bereich Passau Ab 12 bis 13.30 Uhr: Kundgebung zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von ver.di. Geplant ist eine Versammlung der Teilnehmer ab 12 Uhr im Klostergarten in Passau. Ggf. ist ein kleiner Demonstrationszug vom Studentenwiesl zum Klostergarten geplant. Aufgerufen sind die GdP-Mitglieder des Polizeipräsidiums Niederbayern sowie des Polizeiverwaltungsamtes Straubing und der Zentralen Bußgeldstelle in Viechtach.

